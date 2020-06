MAKARSKE OSNOVNE ŠKOLE Počela testiranja za prvašiće

U osnovnim školama danas počinje testiranje kandidata za upis u prvi razred osmogodišnjeg školovanja. Djeca su do sada prošla sistematske preglede i danas startaju testiranja i u makarskim osnovnim školama oca Petra Perice i Stjepana Ivičevića.

Testiranja će se obavljati u manjim grupama u određenim turnusima.

U OŠ oca Petra Perice testirat će se 86 učenika i to po grupama u terminima od 9 do 11 i od 11 do 13 sati.

U OŠ Stjepana Ivičevića gdje je 92 djece spremno za školu, testiranja su od 8.30 do 12.30 sati također po grupama.

Kada koje dijete treba doći na upis svi su roditelji obaviješteni tako da će dolaziti u vrijeme kada su pozvani i time će se izbjeći bespotrebne gužve i poštovati mjere distanciranja koje su i dalje preporuka.

J.Glučina /arhiva MP