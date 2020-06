JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE “BIOKOVO” Skywalk Ravna vlaška na 1228 metara mami uzdahe

Izgrađen stakleni vidikovac na Biokovu u okviru projekta ‘Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo’ još uvijek nije otvoren. Do otvaranja je još potrebno ishoditi određenu dokumentaciju i do tada je kako neslužbeno doznajemo šetanje ovuda zabranjeno. Vidikovac u obliku potkove ‘Skywalk Ravna Vlaška’ na visini od 1228 metara, završen je po planu do proljeća 2020. što se tiče građevinskih radova. Staklena šetnica nad ponorom, bit će zasigurno velika atrakcija u Parku prirode. Gradnja staklenog vidikovca dio je projekta ‘Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo’. Projekt se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. na temelju potpisanog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog 4. travnja 2018. Partneri na projektu su Javna ustanova Makarska razvojna agencija ‘MARA’ i Hrvatska gorska služba spašavanja – HGSS, koji sudjeluju u provedbi – kažu u Parku prirode “Biokovo”.

J.Glučina