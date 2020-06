Bez napajanja električnom energijom 10. lipnja (srijeda) od 8.30 do 13 sati bit će potrošači u mjestu Podaca, ulice Kapeć od broja 6 do 18, te Bilaje od broja 1 do 5, zbog radova na elektroenergetskom postrojenju. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

MP