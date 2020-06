FUTSAL – Nikad uzbudljiviji finiš sezone, a bez gledatelja

Usvajanjem dopuna propozicija natjecanja Prve HMNL poznato je u kakvim će se uvjetima odigrati preostali dio natjecateljske 2019./20. sezone. Dario Skender, povjerenik lige izvijestio je kako će se utakmice Prve lige i kvalifikacijske za njenu popunu igrati bez gledatelja i uz što manji broj nazočnih osoba. Računajući igrače, službene osobe i ostalo popratno osoblje u dvorani i oko nje prije i za vrijeme igranja utakmice moći će biti maksimalno prisutno 132 ljudi. Od toga najviše na teren 50, zatim do 61 na tribini i u krugu dvorane do 21. Na parketu će biti igrači, vodstvo momčadi, suci, povjerenik za sigurnost, sakupljači lopti, osobe uz nosila i brisači parketa, a sve na minimumu. Utakmice, se naravno moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i u skladu s uputama radne skupine za pripremu nastavka natjecanja, sve kako bi se smanjio rizik zaraze koronavirusom, a da bi povoljne uvjete imali svi akteri susreta. Gledatelja do završetka sezone neće biti pa će se oni morati zadovoljiti televizijskim prijenosom pojedinih utakmica.

Utvrđen je i modificirani kalendar po kojem se planira da se preostali dio prvenstva odigra ubrzanim ritmom, a to bi značilo da se finale doigravanja odigra u četvrtak 16. srpnja. Futsal se u hrvatske dvorane vraća 19. i 20. lipnja utakmicama 16. kola u kojem se sastaju Novo vrijeme Apfel – Crnica, Fustal Dinamo – Universitas, Split – Olmissum, Vrgorac – Uspinjača Gimka i Alumnus – Square. Potom će se odigrati 17. i 18. kolo, a onda doigravanje u skraćenom obliku.

Ove sezone četvrtfinale i polufinale igrat će se na jednu dobivenu utakmicu, a finale na dvije. Olmissum u nastavak sezone ulazi sa prve pozicije, s bodom više od makarskog Novog vremena Apfela, a na dnu mirni nisu Universitas sa 13 Alumnus 12 osvojenih bodova. Fenjer drži Split sa 7. bodova, i da bi izbjegao izravno ispadanje iz lige trebat će mu maksimalan bodovni ulov.

Ljudi koji mogu biti na utakmicama

Teren za igru (do 50 ljudi)

Momčadi: najviše po 14 igrača

Vodstvo klubova na klupi obiju momčadi: najviše 5 licenciranih osoba (predstavnik kluba, trener, pomoćni trener, doktor ili fizioterapeut)

Suci: najviše 4 (od kojih je jedan mjeritelj vremena)

Povjerenik za sigurnost: 1

Skupljači lopti: 4

Osobe za nosila: 2

Brisači parketa: 1

Na tribinama (do 61)

Delegat utakmice. 1

Kontrolor sudaca: 1

TV ekipa: 7

Fotoreportera: 3

Tehnička služba dvorane: 2

Rukovodstvo klubova domaćin: najviše 12

Rukovodstvo kluba gosta: do 5

Redari-zaštitari: do 5

Novinari: do 10

HNS: 5

Pričuvni igrači i članovi stožera: najviše 3 po klubu na izdvojenom dijelu tribina

U krugu dvorane (do 21)

Djelatnici kluba domaćina tehničko osoblje: najviše 5

Vozilo hitne pomoći ili sanitetsko vozilo: 3

TV ekipa – reportažna kola: najviše 8

Redari-zaštitari: do 5

J. Kovačević/Ž. Kovačić