VATERPOLO – Ivan Buljubašić dobio poziv hrvatskog izbornika

Kvalifikacijski turnir za odlazak na Olimpijske igre, koji se trebao igrati u Rotterdamu od 22. do 29. ožujka je odgođen. Hrvatska vaterpolo reprezentacija pripremala se u Zagrebu do 12. ožujka, nakon toga u petak 13. ožujka sve je stalo, a igrači su se vratili kućama. Nakon toga je za vrijeme pandemije koronavirusa krenula lavina otkaza, zaključenja natjecanja. LENA-a je zaključila natjecanja u europskim kupovima , 2020. bit će bez pobjednika, a još prije odgođene su i Olimpijske igre u Tokiju koje bi se trebale umjesto 2020. održati 2021. Hrvatski vaterpolo savez je čekao, a sve u želji da se domaće prvenstvo ovo ljeto odigra do kraja. Isto je napravilo i vodstvo Triglav-Regionalne lige. Sada, kada smo svjedoci novih ublaženih mjera oglasio se izbornik hrvatske vaterpolo reprezentacije Ivica Tucak koji je odlučio kako će u Dubrovniku sredinom lipnja trenirati reprezentacija Hrvatske. Najavljeno je i kako će u Gružu Hrvatska odigrati trening utakmicu protiv Crne Gore. Od 19 igrača čak su sedmorica iz Juga (Popadić, Lončar, Lozina, Macan, Benić, Fatović, Xavi Garcija), a pozive su još dobili bijač, Marcelić, Vrlić, Buntić, Bušlje, Joković, Bukić, Vukičević, Lazić, Bašić, Miloš.

Među izabranicima Ivice Tucaka nakon nešto duže stanke našao se i Makaranin Ivan Buljubašić koji će se pokušati ponovo nametnuti izborniku Tucaku. HVS je također predložio i kalendar natjecanja Prve vaterpolo lige koja bi se trebala igrati po ubrzanom ritmu, a prve utakmice za prvaka Hrvatske trebale bi se odigrati 24. lipnja. Branitelj naslova prvaka Hrvatske dubrovački Jug za plasman u polufinale trebao bi igrati protiv makarskog Galeb MR. Ostali parovi su: Mladost – POŠK, Jadran S – Primorje EB i Mornar – Solaris. Uzvratne utakmice trebale bi se igrati tri dana poslije (27. lipnja), polufinalni susreti igraju se na dvije pobjede, a termini su 1. i 4. srpnja. Eventualna majstorica igrala bi se 6. srpnja, dok su termini za finale 18, 22, 25. i 29. srpnja, a moguća majstorica igrala bi se 1. kolovoza. Finale se igra na tri pobjede, a predložen je i novi termin odigravanja završnice Triglav regionalne lige koji će se igrati u Dubrovniku sredinom srpnja.

Od dugo očekivanog dolaska u Makarsku jednog od najboljih klubova svijeta dubrovačkog Juga po svemu sudeći neće biti ništa. Bazen na GSC-u Makarska je ispražnjen i konzerviran, a njegovo ponovno stavljanje u funkciju puno košta. Pojavilo se nekoliko mogućnosti gdje bi Galeb mogao ugostiti Jug, od starog plivališta na velikom mulu do bazena na splitskom Poljudu. No, po svemu sudeći Jug i Galeb obje utakmice odigrat će u Dubrovniku.

J. K./arhiva MP