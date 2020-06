ŠKOLA NOGOMETA ZMAJ POČELA S TRENINZIMA – Djeca su s radošću dočekala obući dres i zaigrati

Nakon gotovo tromjesečne stanke oživjeli su nogometni tereni na makarskom Gradskom sportskom centru. Škola nogometa Zmaja, na preporuku Hrvatskog nogometnog saveza, uz dopuštenje Stožera civilne zaštite RH, krenula je sa treninzima 10. lipnja saznajemo od Voditelja škole prof. Darka Vlatkovića.

-Naši polaznici trenirali su individualno po programu video treninga ali su sa nestrpljenjem čekali početak zajedničkih uigravanja na našem, uskoro potpuno obnovljenom GSC Makarska, nastavlja Vlatković. Sve naše uzrasne kategorije su u trenažnom procesu, od pred natjecatelja do juniora, odnosno od 6 do 19 godina. Uz treninge pojedinih kategorija, nastavljaju se i treninzi vratara tj. kondicijski i individualni programi. Na uvodnim treninzima imamo gotovo stopostotni odaziv djece, pa su tereni puni dječje radosti i uživanju igranja nogometa. Očekujemo upis novih članova- djece koja su navršili 6. godina, kao i ostalih nešto starijih koji žele trenirati i igrati nogomet u našem Zmaju pod Biokovom. U narednom periodu planirana su uvodna testiranja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, odigravanje prijateljskih utakmica, te mogući odlazak na turnire koji će prethoditi narednoj sezoni. U natjecateljskoj sezoni 2020/2021. naše četiri uzrasne kategorije (mlađi pioniri, pioniri, kadeti, juniori) nastupat će u 1. NL „Središta Split“, dok će mlađi biti u županijskim ligama. Planiramo do deset natjecateljskih kategorija, što je najviše od kada sudjelujemo u ligama mladeži, doznajemo od voditelj Škole nogometa Zmaja Darko Vlatković PRO trener.

J.Kovačević/IvoR-Ž.K.