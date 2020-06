TRENER TEO STRUNJE UOČI SUTRAŠNJE UTAKMICE NA GSC MAKARSKA: ‘Sve osim naslova bio bi neuspjeh za Novo vrijeme Apfel’

Prva HMNL 16. kolo

Aktualni futsal prvaci Hrvatske Novo vrijeme Apfel su se prošlog ljeta razišli sa svojim trofejnim trenerom Teom Strunjom, da bi nakon kratke epizode sa Ivicom Osibovim, a koji nije vodio niti jednu utakmicu, u sezonu ušli sa slovenskim stručnjakom Tomislavom Horvatom. No, ni Horvat nije dočekao završnicu prvenstva na klupi Makarana, a nakon njegova odlaska na klupu Novog vremena vratio se Strunje. Splitski trener ima težak zadatak, momčad mora vratiti na pobjedničke staze, tj. na vrh ljestvice gdje su stanku zbog pandemije koronavirusa dočekao Olmissum iz Omiša. U razgovoru sa Strunjom doznajemo kako je on zadovoljan što se prvenstvo nastavlja, jer ćemo tako ovosezonskog prvaka dobiti na parketu, a ne za „zelenim stolom“.

– Pauza je bila jako duga , momčad je i pored toga u jako dobrom fizičkom stanju. Imali smo u ovoj situaciji i ponešto sreće time što su naši igrači iz Slovenije i Brazila sve ovo vrijeme bili u Makarskoj pa smo u kompletnom sastavu mogli trenirati. Nismo igrali natjecateljske utakmice pa ostaje za vidjeti kako će to izgledati na parketu nakon tri mjeseca, ističe Strunje.

U petak (19. lipnja) u Makarskoj gostuje Šibenska Crnica koji su trećeplasirani sastav prvenstva , a Teo je uvjeren u pobjedu svoje momčadi – Na startu nas očekuje derbi kola protiv Crnice, koju maksimalno respektiramo. Svojim dosadašnjim igrama zaslužili su biti tu gdje jesu. Siguran sam da će nas njihov trener Perica pokušati iznenaditi. Mi nemamo izbora, samo nas pobjeda ostavlja u utrci sa Olmissumom za startnu jedinicu. Prihvaćamo ulogu favorita, spremni smo, uvjeren sam da ćemo opravdati ulogu favorita i savladati goste iz Šibenika.

Novo vrijeme Apfel u 17. kolu gostuje u Omišu pa bi uoči zadnjeg kola mogao biti poznat rasplet utrke za prvo mjesto koje u doigravanju donosi prednost domaćeg terena.

– Otvoreno ću reći da moja momčad ima samo jedan cilj, a to je biti prvak, a sve osim toga za mene i klub bio bi neuspjeh. Svjesni smo trenutne situacije, te da je ovakav sustav velika prednost i pogodnost za sve momčadi da dođu do naslova. Više bi nam odgovaralo da se igra na tri pobjede, jer bi tada naša kvaliteta lakše došla do izražaja. Novo vrijeme je poznato kao momčad kojoj ne leži kup natjecanje, a očekujem da se to prekine. Posve je sigurno da sve momčadi koje uđu u doigravanje imaju pravo nadati se tituli, jer u jednoj utakmici sve je moguće. Kako natjecanje bude odmicalo mi ćemo igrati sve bolje i bolje, nadam se da ćemo u playoffu pokazati svoju snagu i kvalitetu i po treći put za redom osvojiti naslov i razveseliti naše brojne navijače, kaže Strunje.

Njegov kolega na klupi Crnice Mladen Perica Štrle također je iz Splita, pred utakmicu u Makarskoj je kazao;

– Imamo veliki problem sa ozljedama. Sebiskovadze je pozitivan na koronavirus i na njega ne možemo računati. Naš vratar Juha-Mati Savolainen ima problema sa šakom, no vjerujem da ćemo ga osposobiti za ovaj dvoboj. Šamija od ranije ima problema sa ozljedom, a i Niko Škugor nije u punom treningu. Kad im pridodamo Subotića i Radića koji ne mogu igrati zbog kartona, jasno je da nas očekuje jako težak zadatak u Makarskoj. Svjesni smo da su domaći veliki favoriti, ali i pored toga mi se unaprijed ne predajemo. Imamo neke taktičke zamisli i ako ih ostvarimo možda ih možemo iznenaditi.

U prvim vijestima iz HNS-a o nastavku natjecanja 1. HMNL bilo je rečeno da će se finale doigravanja igrati na dvije dobivene utakmice. To je međutim promijenjeno, i za titulu će se igrati samo jedna i to na terenu bolje plasiranog kluba. Utakmica između Novog vremena i Crnice igrat će se u petak (19. 06.) u dvorani na GSC Makarska , gledatelja neće biti, ljubitelji futsala moći će je gledati na TV.

Jakov Kovačević/Željko Kovačić-IvoR