U NAJVEĆEM TRGOVAČKOM CENTRU OD SPLITA DO DUBROVNIKA POSAO DOBILO 250 MAKARANA – Gradonačelnik Brkan svečano otvorio SPOT SHOPPING MALL

Presijecanjem vrpce makarski gradonačelniku nazočnosti investitora, uzvanika i brojnih kupaca, simbolički je otvorio ‘Spot’, najveći trgovački centar od Splita do Dubrovnika, a kojem gravitira cijelo Primorje, Zabiokovlje i šire.

U društvu Danijele Lučić i Zorana Mamića prvi čovjek Makarske čestitao je ulagačima na hrabrosti investicije koja je ovim projektom postala dodana vrijednost Makarskoj.

-Današnji datum, 19. lipnja 2020. ostat će upisan kao dan kada je naš grad dobio veliki prodajni centar, a u kojem je zaposlenje našlo 250 radnika, a plan je zaposliti ih još pedesetak. U ovom krizno vrijeme nakon korone ovo je uistinu vrijedan projekt. Želim da SPOT SHOPPING MALL ima sretnu budućnost, poručio je gradonačelnik Brkan.

Ovom prigodom Centar Spot uručio je makarskom gradonačelniku donaciju od 30 tisuća kuna za HRNK Zmaj.

Kako je podsjetila voditeljica programa Ines Nosić Spot, u Ulici Europske zajednice 1, će raditi svaki dan od 9 do 22 sata, a Tommy od 7 do 22 sata. Pod krovom prodajnog centra su 32 prodajna mjesta. Moderan koncept i bogatstvo trgovačkih, ugostiteljskih i zabavnih sadržaja, uz prisutnost nekoliko vrlo jakih brandova, jamče posjetiteljima centra raznolikost ponude i ugodnost boravka. Centar se prostire na preko 22.000 četvornih metara površine, sa 32 poslovna prostora (od većih zakupaca u centru se nalaze TOMMY, Muller, New Yorker, Intersport, Deichmann, MASS, sOliver, Svijet Medija i brojni drugi poznati brandovi) i 310 parkirnih mjesta.

Ovaj poslovni objekt je investicija vrijedna preko 180 milijuna kuna, a posao je dobilo 250 zaposlenika.

Svečanost otvaranja gastro delicijama je upotpunio Hrvoje Zirojević, priređene su igraonice za djecu i iznenađenja za kupce, a zapjevale su i zvijezde poput Zorice Andrijašević, Žanamari Perčić .., a u bogatu ponudu uvjerila su i brojna druga poznata lica poslovnog života i estrade.

Makarani su s nestrpljenjem čekali otvaranje Spota. –Lipo, svega ima, ne moramo više u Split. Najbolja stvar je što je zaposleno puno ljudi, komentirali su.

Jasna Morović/IvoR