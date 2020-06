ALEN BOKŠIĆ – Među 100 najboljih nogometaša Hrvatske svih vremena

Sto najboljih nogometaša Hrvatske svih vremena izabrao je poseban žiri sastavljen od pet velikih hrvatskih novinarskih imena (Miro Rede, Zdravko Reić, Antun Samovojska, Orlando Riveti i Robert Mateoni), a nakon toga novinarima će se pridodati poseban stručni žiri, zajedno s čitateljima Sportskih novosti – izabrati najbolje među najboljima.

Priča o Alenu Bokšiću je scenarij za knjigu jer od dana kada je iz rodne Makarske stigao u Hajduk nikoga nije ostavljao ravnodušnim. Hajdukovcima je u legendu ušao pogotkom u posljednjem finalu Jugokupa protiv Crvene zvezde u Beogradu. Navijačima Marselliea pod kožu kada je pogodcima predvodio OM do naslova prvaka Francuske i Europe. Navijačima Lazija je ikona kojoj su uvijek bili i ostali privrženi, bez obzira na formu i raspoloženje i odlazak u Juventus. No, nikad mu neće zaboraviti doprinos drugoj tituli prvaka Italije 2000. g. Navijači Middlesbriougha silno su ga respektirali kao veličinu koja je došla u klub ispod njegovog renomea, ali se on maksimalno trudio da opravda velik novac koji je Bryan Robson uložio u ime kluba da ga nagovori na dolazak.

Navijači Vatrenih mogli su uživati u Bokšićevim potencijalima na 40 utakmica. Premalo za takvog igrača, čija je reprezentativna karijera, kao i klupska bila opterećena brojnim pehovima sa zdravljem. I pored toga Bokšić je Hrvatskoj dao puno. Pogodak koji je presudio odlasku u Francusku, pogodak koji je presudio odlasku u Japan i Koreju, pogodak koji ipak nije presudio (SR Jugoslaviji) za odlazak ma EP 2000. Iznad svega, Bokšić je bio idealan par fenomenu među strijelcima Davoru Šukeru. Zato će ostati vječan žal što bi bilo da je tandem Bokšić-Šuker bio u Francuskoj 1998. Lucidnost i prodornost, efikasnost i moć puno je nedostajala i u Engleskoj, na EP-e 98. Šteta je što je njegov reprezentativni opus zaključen u Japanu 2020. gdje je nagovješten njegov silazak sa velike scene.

Alen Bokšić, lakoća trka, moć prirode na 187 centimetara, vrhunska kontrola lopte u trku, lijevom i desnom, šut nogom i glavom. Bio je vrh nogometa, igrač za Zlatnu loptu. Jednom joj je bio blizu, nakon što je sezonu 1993. godine imao sezonu iz snova u Olimpiqeu Marseilleu s titulom prvaka Francuske i Europe, i najboljeg strijelca (22) francuske lige. Četvrto mjesto u izboru France Fotbballa za momka od 23 godine bila je vjerodostojna najava perspektive kao broj jedan.

- Imao sam sreće igrati s mnogim velikanima, ali Bokšić. Bio je impresivan i brutalan napadač, tehnički jak, a tako moćan. On je jedan od najboljih igrača koje sam vidio u životu, a vidio sam ih doista mnogo – rekao je jedan od najboljih braniča u povijesti Italije Alesandro Nesta. Kad je bio u pravom raspoloženju, bio je neuhvatljiv bilo kome, mogao je sam pobijediti protivničku momčad, dodao je Nesta. Legendarni Dino Zoff zaokružio je priču – Ah, Bokšić, to je bila snaga prirode, fantastičan napadač koji je imao sve. Bio je brz, tehnički potkovan, fizički moćan. Mogao je čuda učiniti rekao je Zoff. Kad se Bokšić vratio u Lazio 1997. godine, a iz Barcelone u Inter stigao Ronaldo tadašnji predsjednik Lazia Cragnotti je uzviknuo – Mi smo sretni da smo doveli bijelog Ronalda.

OSOBNI KARTON

Alen Bokšić rođen je 21. siječnja u Makarskoj

Igračka karijera:

Zmaj Makarska, Hajduk Split, Cannes, Marseille, Lazio, Juventus, Middlesbrough.

Reprezentacija Hrvatske (1993.-2002. 40 utakmica, 10 pogodaka)

Trofeji

Jugoslavenski kup (1991.), Liga prvaka (1993.), Interkontinentalni kup (1996.), 2 prvenstva Italije (1997., 2000.), 2 Talijanska kupa (1998., 2000.), Kup kupova (1999.).

J. Kovačević/arhiva MP