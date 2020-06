NOVO VRIJEME APFEL NA DOMAĆEM TERENU – Uvjerljivo slavilo protiv oslabljene Crnice

Prva HMNL, 16. kolo

Novo vrijeme Apfel – Crnica 4 : 0 (2 : 0)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Bez gledatelja.

Suci: Miroslav Đeko i Boris Stanić (oba Zagreb).

Strijelci: 1:0 Pulinho (2.), 2:0 Bajrušović (14.), 3:0 Kazazić (21.), 4:0 Osredkar (34.)

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Pulinho, Lucas, Osredkar, Fideršek, M. Vuković, Lasić, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Musinov, Horvath, Babić, Herceg.

Trener: Teo Strunje.

Crnica: Juha-Mati Savolainen, Škugor, Protega, Stojković, D. Vuković, Maričić, Žilić, Ćaleta Car, Perić, Radaj.

Trener: Mladen Perica.

Najbolji igrač: Vinicius De Santana Brito-Lucas (Novo vrijeme Apfel).

U derbiju 16. kola 1. HMNL Novo vrijeme Apfel je slavilo protiv Crnice i tako se bar do nedjelje vratilo na vrh prvenstvene tablice. Šibenčanima su nedostajali Radić, Subotić, Šamija i Sebiskveradze pa su i prije početka utakmici njihovi izgledi u povoljan ishod bili minimalni. Makarani su već na početku dvoboja došli do prednosti, na dodavanje Lucasa Pulinho je sa 6-7 metara zabio za 1:0. Dvije minute potom Fideršek se našao u idealnoj prilici, ali je bilo vidljivo da još nije podesio nišanske sprave. Lucas se u 6. minuti prošetao kroz obranu gostiju, a gostujući vratar Savolainen sjajnom obranom zaustavlja njegov udarac. Šibenčani su mogli poravnati rezultat u 7. minuti, nakon udarca iz kuta gostujući Vuković sa nekoliko metara puca iznad grede Baškovića. Novo vrijeme je u 14. minuti podebljalo prednost, Osredkar je ubacio loptu pred vrata Crnice koju prihvaća Bajrušović i pogađa za 2:0. Što domaći na odmor nisu otišli sa većom prednošću najzaslužniji je gostujući vratar koji je u 18. minuti sa same gol crte izbacio loptu koju je uputio Osredkar. Pred odlazak na odmor u velikoj prigodi našao se Škugor, no njegov udarac glavom je obranio Bašković. Početak nastavka donio je izgledne prigode za jedne i druge, Pulinho je izbio sam ispred Savolainena, zaobišao ga i onda promašio prazna vrata Crnice. Uzvratili su Šibenčani preko Vukovića koji se oslobodio Osredkara, ali je na kraju bio neprecizan. Lucas je na isteku 21. minute asistirao Kazaziću koji iz drugog pokušaja vara Savolainena za visokih 3:0. Udarac Lucasa u 34. minuti odbija Savolainen, lopta dolazi do Osredkara koji postavlja konačnih 4:0. Gosti su se nakon toga pomirili s porazom te njihov trener Perica daje priliku igrati mladima Žiliću, Ćaleti Caru i Radaju. Struje je priliku igrati dao svim raspoloživim igračima, a posebno će je pamtiti mladi Gabrijel Lasić kojem je ovo bio debitantski nastup među seniorima Novog vremena.

Momčad Tea Strunje ostvarila je vrijednu pobjedu pred veliki derbi protiv Olmissuma u idućem kolu, a koji bi mogao donijeti odluku kome će pripasti startna jedinica uoči doigravanja.

Jakov Kovačević/Željko Kovačić