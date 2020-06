NOVO VRIJEME APFEL – Ponovo na vrhu tablice

16. kolo

Pandemija koronavirusa uzrokovala je dugu stanku futsal aktivnosti. Natjecanje u Prvoj HMNL je nastavljeno, ali bez gledatelja. Novo vrijeme Apfel je u derbiju 16. kola s visokih 4:0 porazio Crnicu iz Šibenika i nakon poraza Olmissuma u Splitu ponovo izbilo na čelo prvenstvene ljestvice. Gosti su u Makarsku doputovali u znatno oslabljenom sastavu, a igrači Tea Strunje slavili su bez većih problema. U idućem kolu Novo vrijeme gostuje u Omišu, ostvare li pozitivan rezultat u dvorani Ribnjak potvrdili bi startnu jedinicu uoči doigravanja. Zadnjeplasirani Split priredio je veliko iznenađenje pobjedom nad Olmissumom, a najzaslužniji za to bio je povratnik u njihove redove Dario Marinović. Ovom pobjedom Split je tako oživio svoje izglede za ostanak u prvoligaškom društvu. Alumnus je protiv Squarea ostvario izuzetno vrijednu pobjedu s kojom su načinili korak bliže ne samo opstanku, nego i plasmanu u doigravanje. Futsal Dinamo je nanio težak poraz momčadi Universitasa, najzaslužniji za to bio je razigrani dvojac Grbeša-Kanjuh. Futsal Dinamo se s novim bodovima probio na četvrto mjesto dok su splitski studenti novim porazom znatno smanjili svoje izglede za opstanak u ligi. U zadnjem dvoboju 16. kola Uspinjača Gimka je iznenadila Vrgorac na domaćem terenu, goste je do visoke pobjede u Tinovu gradu predvodio raspoloženi David Mataja sa četiri postignuta pogotka i jednom asistencijom.

Rezultati:

Novo vrijeme Apfel – Crnica 4 : 0, Split – Olmissum 5 : 0, Alumnus – Square 4 : 3, Futsal Dinamo - Universitas 7 : 3, Vrgorac – Uspinjača Gimka 2 : 6

Poredak:

Novo vrijeme Apfel 35, Olmissum 33, Crnica 29, Futsal Dinamo 26, Square 25, Vrgorac 20, Uspinjača Gimka 20, Alumnus 15, Universitas 13, Split 10

U idućem kolu koje se igra 28. lipnja Olmissum je domaćin Novo Vremenu Apfelu.

J. K./Ž.K.