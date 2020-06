VATERPOLO – Galeb MR i Jug obje utakmice igrat će u Dubrovniku

Četvrtfinale Prvenstva Hrvatske u vaterpolu

Ovoga tjedna nastavlja se natjecateljska sezona 2019./20. u Hrvatskoj četvrtfinalnim utakmicama državnog prvenstva u vaterpolu.

- Od srijede do subote očekuje nas svakoga dana nadmetanja od Zagreba i Dubrovnika, preko Rijeke i Splita do Zadra. Za razliku od drugih sportova mi smo odlučili nastaviti natjecanje tijekom ljeta jer smatramo da je to izuzetno važno za naš sport, ali i za igrače, posebno reprezentativce. Prvenstvo ćemo pokušati što je više moguće igrati na otvorenom i nadam se da će nam epidemiološka situacija omogućiti da se sve utakmice igraju uz nazočnost gledatelja – kazao je glavni tajnik HVS-a Renato Živković.

Prema njegovim riječima najkasniji mogući završetak doigravanja bio bi 2. kolovoza, a odlučeno je i da će završni turnir Regionalne vaterpolo lige biti odigran u Dubrovniku 11. i 12. srpnja. Zbog smanjenja troškova putovanja i organizacije utakmice makarski Galeb će oba četvrtfinalna susreta s Jugom odigrati u Dubrovniku, s time što će u četvrtak u 19 sati biti domaćin, dok bi se druga utakmica igrala sutradan sa početkom u 11 sati. Ostali parovi su: POŠK – Mladost, Jadran S – Primorje EB i Mornar BS – Solaris. Iz istih razloga POŠK će protiv Mladosti obje utakmice četvrtfinala protiv Mladosti odigrati u Zagrebu. Bazen na Gradskom sportskom centru Makarska je ispražnjen i konzerviran pa ljubitelji vaterpola u gradu podno Biokova neće imati priliku vidjeti jednu od najboljih momčadi svijeta – Jug AO iz Dubrovnika. Jugaši, koji brane naslov prvaka apsolutni su favoriti protiv kluba iz Makarske, mada su u sportu uvijek moguća iznenađenja, prolaz Galeba u polufinale bilo bi svjetsko čudo. Pobjednik dvoboja Jug – Galeb ide na pobjednika susreta Mornar EB – Solaris.

Milovan Čović, trener Galeba: – Mi smo u vrlo teškom stanju i puno težem od ostalih momčadi jer mi sve ovo vrijeme nemamo gdje trenirati. Nakon izbijanja korone, bazen na GSC-u Makarska je ispražnjen i nije se moglo trenirati na suhom. Svaku večer putovali smo u Split i trenirali, zahvaljujem igračima na trudu i volji, ali i kolegama u Splitu koji su nam izašli u susret. U četvrtfinalu igramo protiv Juga i obje utakmice odigrat će se u Gružu, ali mi realno gledajući nemamo izgleda protiv njih. Jasno je da ćemo se sportski boriti, ali više od toga nije realno.

Središnji državni ured za šport poziva na pridržavanje preporuka HZJZ

Središnji državni ured za šport poziva nacionalne saveze i krovna udruženja na pridržavanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

- Hrvatski šport kao i cijelo naše društvo, 2020. godinu pamtit će po pandemiji koronavirusa. Na našu žalost koja još uvijek traje nejasno je kada će završiti. Još jednom naglašavamo kako se u svim športskim aktivnostima, od treninga i natjecanja, pa do gledatelja na tribinama, potrebno pridržavati preporuka koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Najnoviji podaci o rastu broja zaraženih upozorava nas kako je potrebno biti odgovoran te još jednom pozivamo da se svi zajedno pridržavamo donesenih preporuka kako bismo sačuvali zdravlje svakog pojedinca te kako bi naš šport uskoro uistinu mogao prodisati punim plućima – poručuju iz Središnjeg državnog ureda za šport.

J. Kovačević / Ž. Kovačić