SPOMENIK HRVATSKOM BRANITELJU – Cvijeće i sjećanje na poginule suborce Taktičke grupe 156. brigade HV

Tradicionalno Udruga 156. brigade HV obilježila je 28. godišnjicu ustroja Taktičke grupe 156. brigade Hrvatske vojske.

Na Spomenik hrvatskom branitelju suborci i članovi udruge položili su svijeće i odali zahvalnost, kako je rečeno, ponosu Brigade.

Stipe Kotarac, predsjednik udruge 156. brigade HV i ovom prilikom je podsjetio kako pripadnicima Taktičke grupe za obranu domovine nije trebao poziv ni nagovor.

Od lipnja 1992. godine, kada je Vrhovništvo proglasilo opću demobilizaciju, a time i oko dvije tisuće pripadnika 156. brigade Hrvatske vojske, ostala je ustrajno braniti domovinu. Taktičku grupu 156. brigade Hrvatske vojske postrojenu na Gradskom sportskom centru 28. lipnja 1992. godine, a kojom je zapovijedao Marileo Staničić, činilo je dvjestotinjak hrvatskih vojnika. Iza njih je niz uspješnih akcija, od Dubrovačkog primorja do deblokade samog Dubrovnika. Do konca rujna 1992. godine, do kada smo postojali kao Taktička grupa, doživjeli su najteže trenutke.

Bilo je šestero poginulih, a u cijelom Domovinskom ratu 13 pripadnika je dalo život za domovinu, a puno ih je ranjeno. Nakon Domovinskog rata umrlo je više od 40 pripadnika Taktičke grupe

J. Morović/Ž. Kovačić