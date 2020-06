PRVA HMNL Olmissum se visokom pobjedom nad Novim vremenom Apfelom vratio na vrh ljestvice

17. kolo

Olmissum - Novo Vrijeme Apfel 5 : 1 (2 : 1)

Omiš. Dvorana Ribnjak.

Suci: Nikola Jelić i Saša Tomić. Treći sudac: Mario Blažin.

Delegat: Antonio Pejić.

Strijelci: 1:0 Sekulić (7.), 2:0 Perišić (11.), 2:1 Bajrušović (16.), 3:1 Mišerda (27.), 4:1 Mišerda (35.), 5:1 Perišić (38.).

Akumulirani prekršaji: Olmissum 9 (6+3), Novo Vrijeme Apfel 6 (5+1).

Žuti kartoni: Mišerda, Perišić (Olmissum), Kazazić (Novo vrijeme Apfel).

Igrač utakmice: Stjepan Perišić (Olmissum).

Olmissum: Luketin, Galić, Kustura, Mišerda, Pavić, Jurlina, Horvat, Juretić, Perišić, Kolobarić, Jurić, Sekulić, Buljević, Baučić.

Trener: Duje Maretić.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Pulinho, Lucas, Lasić, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Musinov, Fideršek, Horvath, Babič, Herceg.

Trener: Teo Strunje.

U derbiju 17. kola 1. HMNL na omiškom Ribnjaku Olmissum je uvjerljivo slavio protiv Novog vremena Apfela čime su se Omišani vratili na vrh prvenstvene ljestvice uoči zadnjeg kola ligaškog dijela natjecanja. Od samog početka utakmice otvoreno su igrali domaći i gosti, čim su pošli s centra Makarani su zaprijetili preko Lucasa koji je solo akciju završio nepreciznim udarcem. Gusari sa Cetine su uzvratili preko Perišića, no njegov udarac zaustavlja Bašković. Gosti su imali veliku priliku u 3. minuti kada Lucas prolazi lijevom stranom i izlazi sam ispred Luketina, umjesto da proigra usamljenog Osredkara Brazilac puca iznad grede domaćih. Omišani u 7. minuti dolaze do prednosti, Luketin je dugom loptom proigrao Sekulića koji ju šalje u vrata istrčalog Baškovića za 1:0. Novo vrijeme moglo je poravnati rezultat u 9. minuti, Osredkar je u polukontri uposlio Lucasa koji ni ovoga puta nije bio precizan. Domaćin je odgovorio u 11. minuti kada Horvat iz kornera ubacuje loptu na 10-12 metara za Perišića, koji volej udarcem pogađa kut Baškovića za 2:0. U 16. minuti sreća spašava zeleno – plave, kada udarac Babića Luketin krajnjim naporom skreće loptu u vratnicu. U istoj minuti igrači Tea Strunje se vraćaju u igru, Pulinho je iznudio prekršaj na desetak metara od vrata domaćih, a veteran Bajrušović snažnim udarcem zabija za 2:1. U samu završnicu prvog poluvremena obje momčadi ulaze sa po 5 akumuliranih prekršaja, Osredkar je u 19. minuti iznudio faul Jurića i ponudio svojoj momčadi priliku za poravnanje. Odgovornost je preuzeo Kazazić, njegov snažan udarac obranio je domaći vratar Luketin. Početkom nastavka gosti su zagospodarili terenom, no teško dolaze do prilika pored disciplirane obrane domaćih. Olmissum je iz prve prave prilike povećao vodstvo. Igrala se 27. minuta kada je Jurić uposlio Mišerdu koji sam izlazi ispred Baškovića te snažnim udarcem pogađa za 3:1. Nakon toga Makarani prijete preko Pulinha i Lucasa, a Luketin i Subotić otklanjaju opasnost po svoja vrata. Omišani su mogli riješiti sve dvojbe u 32. minuti kada Juretić izlazi sam ispred Baškovića, ali ga ne uspijeva savladati. U idućoj minuti Olmissum dolazi na korak do pobjede, Perišić je asistent, a Mijo Mišerda po drugi put strijelac za visokih 4:1. Potom gosti prelaze na igru sa Musinovim u ulozi igrača – vratara, ali ne dolaze do prave prilike. Naprotiv, Perišić u 38. minuti sa svoje polovice terena pogađa nebranjenu mrežu gostiju za konačnih 5:1. Omišani u zadnjem kolu gostuju kod Alumnusa, gdje će tražiti pobjedu za ostanak na vrhu tablice uoči početka doigravanja. Makarani će biti domaćini Splitu te se nadati kiksu Olmissuma kako bi oni sa startnom „jedinicom“ krenuli u doigravanje za prvaka.

J. Kovačević/Ž. Kovačić