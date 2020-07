FUTSAL – Tek nakon posljednjeg kola znat će se tko je prvak, a tko ispada

Nakon što je odigrano 17. kolo 1. HMNL još nas samo jedno dijeli od kraja ligaškog dijela natjecateljske sezone 2019./2020. godine. Utakmice 18. kola odredit će sudbinu mnogih momčadi jer malo toga je poznato. U zadnjih četrdesetak minuta krojit će se sudbina borbe za vrh, borbe za pozicije u doigravanju, kao i borba za opstanak. Donosimo vam pregled mogućih raspleta po momčadima:

Olmissum (36 bodova)

Omišani su se pobjedom protiv Novog vremena vratili na vrh ljestvice, no da bi tamo i ostali treba im pobjeda u posljednjem kolu u Sesvetama. Teško je za očekivati da će Makarani ostati praznih ruku kod kuće protiv Splita, a kad bi se to dogodilo „zeleno plavi“ bi protiv Alumnusa mogli i izgubiti, no i pored toga zadržali bi prvo mjesto.

Novo vrijeme Apfel (35 bodova)

Novo vrijeme se porazom u Omišu vratilo na 2. mjesto uoči zadnjeg kola u kojem dočekuju Split. Pobjedom protiv Splita i ako Olmissum ne osvoji sva tri boda protiv Alumnusa momčad Tea Strunje kraj ligaškog dijela natjecanja dočekala bi na vrhu ljestvice. Valja napomenuti da Omišani imaju bolji međusobni skor i u slučaju da natjecanje završe bodovno poravnati Gusari s Cetine bili bi prvi. Za takvo što bilo bi potrebno da susret u Makarskoj završi neodlučno, a da Olmissum izgubi u Sesvetama.

Crnica (30 bodova)

Šibenčani su remijem protiv Alumnusa zakomplicirali svoj status jer Crnica je sada u situaciji da natjecanje može okončati na 5. mjestu.

Futsal Dinamo (29 bodova)

Futsal Dinamo će kraj ligaškog dijela sezone završiti između 3. i 5. mjesta. Zagrebački „plavi“ su pobjedom u Splitu osigurali najmanje 5. mjesto, a pobjedom nad Uspinjačom uz kiks Crnice u Vrgorcu mogli bi završiti na visokom trećem mjestu.

Square (28 bodova)

Dubrovački Square može ligaški dio natjecanja završiti na 3. mjestu, no pitanje je koliko je to realno. „Gospari“ u posljednjem kolu idu u goste davljeniku Universitasu, a uz pobjedu trebao bi im povoljan ishod ostalih susreta.

Uspinjača Gimka (23 boda)

Uspinjača će bez obzira na ishod zadnjeg kola natjecanje okončati na 6. mjestu.

Vrgorac (20 bodova)

Za Vrgorac rezultat posljednjeg kola nema veliki značaj, sa 7. mjesta krenut će u doigravanje. Tako bismo u četvrtfinalu mogli gledati reprizu prošlosezonskog finala.

Alumnus (16 bodova)

Remijem u Šibeniku Alumnus je došao na korak do opstanka, a i na korak do doigravanja. Za potvrditi plasman u doigravanje potreban im je samo bod u zadnjem kolu kada su domaćini Olmissumu.

Universitas (13 bodova)

Splitski „studenti“ uoči zadnjeg kola imaju tri boda manje od Alumnusa, a isto toliko više od gradskog rivala Splita. Universitas samo jedan bod dijeli od opstanka, a dojam je da je on dohvatljiv na Gripama kada se sastaju sa Squareom.

Split (10)

Split još samo teorija drži u prvoligaškom društvu. Splićani bi u zadnjem kolu trebali slaviti u Makarskoj, te očekivati pobjedu Squarea na gostovanju kod Universitasa. Jedino takvim raspletom Split bi izborio dodatne kvalifikacije.

Rezultati 17. kola:

Olmissum – Novo vrijeme Apfel 5 : 1, Split – Futsal Dinamo 2 : 3, Crnica – Alumnus 3 : 3, Square – Vrgorac 6 : 1, Uspinjača Gimka – Universitas 6 : 4

Poredak:

Olmissum 36, Novo vrijeme Apfel 35, Crnica 30, Futsal Dinamo 29, Square 28, Uspinjača Gimka 23, Vrgorac 20, Alumnus 16, Universitas 13, Split 10

Iduće kolo: Novo vrijeme Apfel – Split

J. K. /Ž.K.