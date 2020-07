DRAMSKA SKUPINA SAVJETOVALIŠTA LANTERNA – Djeca i roditelji kroz ‘Pričam ti priču’ približili svijet bajki ali i življenja u doba korone

Ispred dvorane Arte pred članovima obitelji i prijateljima, prikazan je video uradak, rezultat rada dramske skupine Savjetovališta Lanterna. Dramska radionica uz stručno vodstvo dugogodišnje suradnice, je dio projekta Osvijesti i prihvati promjenu koji Savjetovalište Lanterna provodi uz podršku Ureda za udruge, kroz Švicarsko – hrvatski program suradnje. Voditeljica čitavog projekta Osvijesti i prihvati promjenu je

- Rezultat višemjesečnog rada dramske skupine je video uradak Pričam ti priču u kojoj su polaznici obuhvatili sva svoja iskustva vezana za svijet bajki i svijet mašte, iskustva vezana za širenje virusa C ovid -19 i dvomjesečno življenja u karanteni, a sve to povezujući s održivim razvojem i življenjem u skladu s načelima održivog razvoja. Polaznici su roditelji i djeca različitih uzrasta te je iz tog razloga bilo još zahtjevnije uskladiti se s novonastalom situacijom i čitav projekt izgurati do kraja uz pomoć suvremenih tehnologija, korištenjem brojnih Internet aplikacija, doznajemo od Ivone Vučić.

Dramska skupina Savjetovališta Lanterna pod vodstvom Božene Delaš se okuplja već pune tri godine i do sada su iznjedrili četiri predstave, od kojih je svaka bila posebna na svoj način. Specifičnost ove skupine je sudjelovanje i djece i roditelja u radionicama koji kroz međusobni rad prvenstveno osnažuju svoje odnose, razvijaju maštu i kreativnost te govorno i tjelesno izražavanje. Razvijaju komunikacijske i izvedbene vještine, kritičko promišljanje, osobnost, jačaju samopouzdanje. Polaznici se uče raditi u skupini, upoznaju se s kazalištem kao medijem.

Glumci, koji su sudjelovali u video uratku su Doris i Anika Kelvišer, Ivana, Marčelina i Zita Žanetić, Ana, Dora i Nika Ninčević, Stipan i Roza Popović, Tanja Kovačević i Tara Prgomet te voditeljica Božena Delaš, te im se ovim putem zahvaljujemo na uloženom trudu i upornosti koju su iskazali u ovim neuobičajenim vremenima, poručuju iz Lanterne.

J.M./Lanterna