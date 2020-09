TREĆA LIGA – Poraz Zmaja na startu

Ploče – Gradski stadion Jadranov. Gledatelja: 180.

Sudac: Mario Jadrijević (Glavice).

Strijelci: 1:0 Romić (11.), 2:0 Musulin (46.), 2:1 Bubalo (69. -11 m), 3:1 Raič (73.).

Najbolji igrač: Anđelo Kordić (Jadran LP).

Jadran LP: Čagalj, Krešić, Krstičević, Raič, Kordić, Kalfić, Mario Marić (od 90. Dulaj), Musulin, Paponja, Romić (od 60. Primorac), Nikolac (od 78. Mirko Marić).

Zmaj: Brkulj, Lozina, Mornar, Serdarević (od 46. Tomas – od 56. Vuksan), Erjauc (od 46. Pavlinović), Kovačić (od 60. Grgić), Šalinović, Rudelj, Dam. Rašić, Bubalo, Dan. Rašić.

Nogometaši Zmaja porazom su otvorili prvenstvo, iako se po konačnom rezultatu to ne bi moglo reći igrači Stipe Matešana imaju za čime žaliti. Sparno i vruće vrijeme dočekalo je igrače jedne i druge momčadi, ali unatoč tome igra je bila borbena i na solidnoj razini. Za najvažnije su se pobrinuli strijelci i pogreške koje su im prethodile. Domaći su prvi pritisnuli, visoko su napali obranu Zmaja koja gubi koncentraciju što omogućuje Romiću da u 11. minuti poentira za 1:0. Nakon početnog šoka gosti se vraćaju u igru, no udarce Bubala i Erjauca brani raspoloženi vratar Jadrana Čagalj. Na početku nastavka ponovo je zaspala obrana „crvenih“ njihovu grešku koristi Musulin i zabija za 2:0. Makarani su utakmicu učinili neizvjesnom kada su u 69. minuti smanjili na 2:1. Domaći su prekršajem u svom kaznenom prostoru zaustavili Bubala, a sudac Jadrijević opravdano je dosudio kazneni udarac. Precizan s 11 metara bio je Bubalo i smanjio na 2:1. Konačnih 3:1 postavio je Raič četiri minute kasnije.

Stipe Matešan: – Iako se to po konačnom rezultatu ne bi moglo reći mi smo većim dijelom utakmice bili ravnopravni domaćoj momčadi. Njihovi pogodci plod su naših individualnih pogrešaka i pada koncentracije, a i njihov vratar odlično je branio. Mi smo Jadranu prividno prepustili inicijativu, pokušali smo igrati kontranapadom, no nismo imali dovoljno kvalitete za to iskoristiti. Sada nam nema druge nego se dobro spremiti za Neretvu i pokušati doći do prvih bodova.

J. Kovačević/Ž. Kovačić