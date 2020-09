BRAZILSKI REPREZENTATIVAC RODRIGO – Pojačao Novo vrijeme Apfel

Rodrigo Pereira dos Santos ili skraćeno Rodrigo novi je igrač makarskog Novog vremena Apfela. Dolazi iz kluba Campo Mourao koji se natječe u brazilskoj Ligi Nacional de Futsal (LNF)i igra na poziciji braniča. Njegov već bivši klub je na službenom Instagram profilu objavio kako je raskinut ugovor i kako odlazi u inozemstvo. Njegov novi klub bit će prošlosezonski futsal doprvak Hrvatske Novo vrijeme Apfel.

Rodrigo ima 21 godinu i u veljači prošle godine je dobio priliku obući dres brazilske malonogometne reprezentacije kada je zaigrao na prijateljskoj utakmici protiv Paragvaja. To je bila pripremna utakmica za Svjetsko nogometno prvenstvo u Argentini koje se održalo mjesec dana potom. Rodrigo se na kraju nije našao na popisu za Svjetsko prvenstvo u kojem su njegovi sunarodnjaci izgubili u finalu od domaćina prvenstva. Makarani su Rodriga pratili dvije godine, a analizirali su ne samo njegove igre, već i karakter. Njegovi predhodnici Eduardo, Lucas i Pulinho pokazali su se kao kvalitetni igrači koji su posvećeni futsalu, a to je pri kupnji stranaca izuzetno važno. Redove Novog vremena ovog ljeta napustili su Lucas, Fideršek, Musinov i Babić, no uprava kluba smatra kako će dolaskom Jelavića i Rodriga imati dovoljno kvalitetnu momčad u idućoj natjecateljskoj sezoni. Trener kluba Teo Strunje imat će dovoljno kvalitetnu momčad s kojom će krenuti u napad na novu titulu i tako vratiti pokal prvaka koji im je preoteo Olmissum iz Omiša u finalu prošlosezonskog doigravanja.

J. Kovačević