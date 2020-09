SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA Slavko Gudelj u mirovini, Evelin Bulić ravnateljica do raspisivanja natječaja

- Odlazim u mirovinu. Ovim riječima nas je danas u uredu ravnatelja Srednje škole fra Andrija Kačić Miošić dočekao Slavko Gudelj kojega smo zatekli u predaji ravnateljske dužnosti profesorici Evelin Bulić koja će posao ravnatelja obavljati do raspisivanja natječaja.U svojem 41 godišnjem stažuje na mjestu ravnatelja ove srednje škole proveo više od dvadeset godina.- Bilo je lijepo i dobro. Prošle su sjajne generacije učenika kroz našu školu od kojih su mnogi danas ovdje profesori i stečeno znanje prenose na nove naraštaja – istaknuo je. Posebno se time ravnatelj Gudelj ponosi. Danas je u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića šezdesetak zaposlenih i pohađa je 480 učenika. Znao je ravnatelj Gudelj uvijek i za najveće probleme naći neko rješenje, rekoše nam nekadašnji učenici ove škole.Hoće li vam sve to nedostajati, kolektiv, učenici, rad u školi?- Odlazim miran i zadovoljan u mirovinu. Došlo je pravo vrijeme – kazao nam je Gudelj i otkrio kako će provoditi umirovljeničke dane.- Uvijek ima nekog posla doma. Imam masline u Brelima, ali većinu vremena planiram provesti u Zmijavcima gdje imam zemlju i namjeravam se baviti pomalo vinogradarstvom i poljoprivredom. Radujem se tim poslovima u prirodi – zadovoljno će Slavko Gudelj koji je danas predao dužnostprofesorici ruskog i njemačkog jezika koja je u školi fra Andrije Kačića Miošića u Makarskoj radi 12 godina. Posao ravnatelja privremeno će obavljati do raspisivanja natječaja. A danas uz primanje dužnosti u školi su počele pripreme za početak nastave, u ovim posebnim epidemiološkim uvjetima i poštivanje zadanih uputa.

Tekst i foto Janja Glučina