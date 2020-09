SREDNJE ŠKOLE – Nastava starta 7. rujna u 8 sati u Strukovnoj, a u 14 sati u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića

Nova školska godina starta 7. rujna i to ove godine na poseban način s obzirom na epidemiju koronavirusa.S obzirom na posebne uvjete i epidemiološke mjere te upute o osiguranju maksimalne zaštite od širenja epidemije korona virusa, škole se pripremaju za novo normalni početak i odvijanje nastave u posebnim uvjetima. Provjerili smo u makarskim srednjim školama gdje su pod istim krovom i Srednja strukovna s 260 učenika i Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića s 480 učenika, kako će se odvijati nastava.Na stranicama Srednje škole fra Andrije Kačića Miošićadosadašnji ravnatelj zaželio je učenicima sretan početak nove školske godine uz obavijest:„Nastavna godina počinje 7. rujna u ponedjeljak u poslijepodnevnom terminu za učenike 1. i 2. razreda s početkom u 14 sati a za učenike 3.i 4. razreda u 17 sati.Prvi nastavni dan svi će učenici imati 3 školska sata. Sve detaljne upute o provedbi nastave dobit će tada prvi dan od svojih razrednika, stručne službe i v.d.ravnatelja.“Nastava će se organizirati na način da će jedan tjedan na nastavu u školu ići učenici prvih i drugih razreda dok će taj tjedan 3. i 4. razredi imati online nastavu, a nakon tjedan dana će se izmijeniti. Odnosno drugi tjedan su 3.i 4. razredi u školi, a 1. i 2. će imati online nastavu. Mi imamo 20 odjeljenja u kojima su od 20 do 22 učenika. Bitno je također da su 4 ulaza u školsku zgradu, tako da se može organizirati ulaz i izlaz ne istovremeno i tako izbjeći veće gužve. Bit će organizirani blok sati, odmor će trajati 15 minuta, a sat će trajati 40 minuta, doznali smo načelno od, koja je preuzela dužnost ravnatelja škole do raspisivanja natječaja u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića.Budući ove dvije škole rade pod istim krovom u prvoj smjeni od 8 sati će raditi Srednja strukovna škola Makarska.ravnatelj Strukovne škole kazao nam je da organiziraju nastavu za podijeljene razrede. Naime, po pola razreda će biti u školi na nastavi, a druga polovica će imati online nastavu doma te će se nakon tjedan dana promijeniti.Tko treba prvoga dana doći u 8 sati, a u koliko druga polovina razreda učenici će dobiti obavijesti od svojih razrednika. Pratimo upute HJZZ i Ministarstva obrazovanja te smo osigurali sve preventivne mjere zaštite. Naši učenici koji budu imali praktični dio nastave izvan škole ponašat će se sukladno propisanim mjerama u toj sredini uz strogo poštivanje maksimalne distance, nošenja maski i održavanja higijene, kaže Sumić.J.Glučina/arhiva MP