ŠKOLA NOGOMETA ZMAJA – Mlađi pioniri slavili, juniori izgubili

NL Središta Split, 2. kolo

Mlađi pioniri i juniori Zmaja na Gradskom sportskom centru Makarska su bili domaćini momčadi Splita. Oni najmlađi su se veselili dok je juniorima izostala pobjeda. U kvalitetnoj i uzbudljivoj utakmici mlađi pioniri Zmaja došli su do prednosti pogotkom Matea Juričića u 9. minuti, a s tim se rezultatom otišlo na odmor. Početkom nastavka igrač gostiju Knezović zatresao je vlastitu mrežu i tako pomogao igračima Ivana Jezidžića da podebljaju vodstvo. Splićani su preko Damjanovića u 35. minuti smanjili na 2:1, a Milan Turina je u 39. minuti zabio za 3:1. Dragičević je u 47. pogodio za 3:2, a rezultat se do kraja utakmice nije više mijenjao. Mlađi pioniri Zmaja prvi su došli do prvenstvene pobjede između svih natjecateljskih sastava makarskog kluba. Iako su poraženi od Splita sa 0:2 juniori su prema prikazanoj igri zaslužili više, gosti su iskoristili svoje prigode i postigli dva pogotka dok domaćima to nije pošlo za rukom.

Mlađi pioniri:

Zmaj – Split 3 : 2 (1 : 0)

Zmaj: Radalj, Beidenegl, Filipović, Gudelj, Beroš, Sušić, Andrić, Vidaković, Turina, Juričić, Kelemović (još su igrali: Mladinov, Prgomet, Bilić, Zec, Jukić).

Trener: Ivan Jezidžić

Juniori:

Zmaj - Split 0 : 2 (0 : 1)

Zmaj: Ivanac, Lulić, Mravičić, I. Antunović, Lelas, Serdarević, Šimović, Vuletić, Ivanda, K. Antunović, Gilić (još su igrali: Mihaljević, Topić, Rašić, Puharić, Rakić, Marić).

Trener: Stipe Matešan

J. K./Ž.K.