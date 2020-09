HPD “VELIKO BRDO” ORGANIZIRA ZA DJECU – Mala planinarska škola od 10. listopada do 15. studenoga

Za djecu od 7 do 14 godina HPD Veliko Brdo od 10. listopada do 15. studenoga organizira Malu planinarsku školu i to prema Pravilniku o Malim planinarskim školama u Hrvatskom planinarskom savezu koji pruža osnovu za siguran boravak djece u planini.Voditelj škole će biti Bruno Turina.Predavanja će subotom u 17 sati u Planinarskom domu velobrskih ledara održavati licencirani vodiči i članovi HGSS-a.U sklopu škole i izleta nedjeljom mališani će se upoznati s planinarskom etikom, opremom, naučiti nešto o kretanju i boravku u planini, orijentaciji, zaštiti prirode, dobrobitima planinarenja i raznim drugim planinarskim temama.Polaznici Škole moraju biti članovi Planinarskog društva, godišnja članarina za djecu je 60 kn. Školarina iznosi 100 kuna, sudionici izleta snose troškove prijevoza i prehrane.Po završetku Male planinarske škole dodjeljuje se diploma Hrvatskog planinarskog saveza.Broj sudionika je ograničen.Sva predavanja i izleti bit će u skladu s epidemiološkim mjerama, prijave i informacije nafb inbox ili na hpd.veliko.brdo@hps.hr

MP