RARITETAN PRIZOR U MAKARSKOJ LUCI Mladi Marijan vješto krpi ribarsku mrižu

Prelijepa makarska luka nije samo dom za pristajanje i smiraj brodova. Oduvijek Makarani svježu ribu nabavljaju upravo tu. Ne može se reći baš da je izbor u ovo vrijeme veliki, ali ipak nađe se tu i oborite ribe i toliko tražene srdele.Jutros su ribu nudila tek dva broda. Na brodu „Kalipso“ bilo je i mola svih veličina od 20 do 60 kn po kilogramu, ali i nekoliko grdobina po 80 kn za kg i kozica.Na drugom brodu “Morski pas“ osim toliko tražene i omiljene srdele, što zbog prihvatljive cijene što zbog njezinih nutritivnih vrijednosti, zatekli smo još jedan lijep i rijedak primjer.Nije riječ o ribi već mladome ribaru! Priznat ćete da je pravi raritet vidjeti mladića kako u rano jutro dok mnogi njegovi vršnjaci spavaju, krpa mrižu nakon ulova, a upravo to i to s guštom radiiz Tučepi. A što reći, do svaka čast Marijane, sa željom da ga mladi slijede jer on zaslužuje biti uzor.

J.Glučina