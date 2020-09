Crveni križ Makarska najavio je dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi i to u Makarskoj 30.rujna u Domu zdravlja Makarska od 9 do 12 sati, a 6. listopada u Podgori. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Podgori bit će u podgorskom Vatrogasnom domu 6. listopada od 9 do 12 sati. Crveni križ Makarska poziva sve zdrave osobe da se odazovu akcijama darivanja krvi.

J.G./arhiva MP