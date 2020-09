BODOVI ZA ZMAJA – Tomaš ostavio Vodopiju žednog

3. HNL-Jug, 5. kolo

Zmaj - Primorac B 2 : 1 (1 : 0)

Makarska – Igralište na GSC Makarska. Bez gledatelja.

Sudac: Vlatko Jurešić Dubrovnik) 6,5.

Strijelci: 1:0 Damir Rašić (37), 1:1 Vodopija (73), 2:1 Tomaš (75).

Najbolji igrač: Stipe Serdarević (Zmaj).

Zmaj: Brkulj 7, Tomas 6 (od 32. Damir Rašić 7), Lozina 7, Mornar 7, Serdarević 8, Erjauc 6,5, Kovačić 7,5 Bauk 7, Grgić 6,5, Bubalo 6, Danijel Rašić 7 (od 68. Tomaš 7,5).

Primorac: Stojanov 5, Jerbić 6 (od 61. Okechukwu 6), Colić 5,5 (od 61. Jurišić 6), Birkić 6 (od 66. Banić 6), Ješe 6,5, Vodopija 7, Nakić 5,5 (od 61. Čačić 5,5), Lazarevski 6, Čolić , Klopp 6 (od 81. Galešić -)Pranić 6.

U borbenoj i do kraja neizvjesnoj utakmici Makarani su osvojili tri vrijedna boda, a da je jedan otputovao u Biograd ne bi bilo nezasluženo. Uvodne minute protekle su u ravnopravnoj igri, Serdarević u 3. i Čolić u 5. minuti nisu bili precizni. Potom se igralo između kaznenih prostora, ali bez veće opasnosti po vratare Brkula i Stojanova. Damir Rašić u 37. minuti postavio je rezultat prvog poluvremena, nakon dodavanja Kovačića s lijevog boka je ušao u kazneni prostor i snažnim udarcem zakucao loptu u mrežu gostiju. Početak nastavka protekao je u nadmoći Primorca, ali njegovi napadači nisu bili pucački raspoloženi. Tako je bilo do 73. minute kada su rezultat doveli na početak, u velikoj gužvi pred vratima Brkulja najbolje se snašao Vodopija i sa desetak metara pospremio loptu u mrežu domaćih. Dvije minute nakon toga džoker sa klupe Zmaja Darko Tomaš koristi poklon obrane gostiju i šalje loptu u njihovu praznu mrežu. Nakon i drugog primljenog pogotka gosti su sve karte bacili na napad ne bi li došli do poravnanja rezultata. U 81. gosti su preko Vodopije imali priliku poravnati rezultat, no njegov udarac obranio je Brkulj. Vodopija je u novoj velikoj prigodi bio u 86. minuti, ali ovoga puta Brkulj je uz pomoć Lozine sačuvao svoju mrežu za drugu ovosezonsku pobjedu koju je zajedno sa suigračima i stručnim stožerom burno proslavio.

Stipe Matešan, trener Zmaja: Malo po malo hvatamo pobjednički mentalitet

-Na kraju utakmice kada se sve zbroji zadovoljan sam igrom i osvojenim bodovima. Pokazali smo se kao karakterna momčad, i malo po malo hvatamo pobjednički mentalitet. Primorac je bio opasan protivnik, no unatoč tome mi smo na kraju slavili. Gradimo igru u kojoj je obrana dominantna, jer ako primiš pogodak ili dva onda je to teško hvatati. Iako smo imali prednost gosti se nisu predavali, a nakon njihova poravnanja rezultata trebalo nam je samo nekoliko minuta da ponovo dođemo u prednost. Nju smo do kraja i zadržali unatoč nekoliko prigoda protivničke momčadi, a sa novim bodovima držimo mjesto u gornjem dijelu tablice. U idućem kolu gostujemo kod Hrvatskog viteza, ići ćemo na osvajanje sva tri boda kako bi istaknuli svoju kandidaturu za plasman među vodeće klubove 3. HNL-Jug.

Jakov Kovačević/IvoR