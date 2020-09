NOGOMETNA TABLICA – Jadran LP i dalje vodeći, Zmaj peti

3. HNL- Jug, 5. kolo

Iako je na domaćem terenu u Pločama Jadran LP osvojio samo bod i dalje je vodeća momčad na tablici 3. HNL-Jug nakon pet odigranih kola. Pločani su pomalo neočekivano izgubili dva boda protiv novaka u ligi Hrvatskog viteza iz Posedarja, i tako su prekinuli niz od četiri pobjede za redom. Makarski Zmaj je nakon borbenog i do kraja neizvjesnog susreta došao do vrijednih bodova. Oba pogotka za Makarane postigli su igrači s klupe (Damir Rašić, Tomaš), a tri nova boda donijela su Zmaju peto mjesto na ljestvici. Biograđani se nisu lako predali na GSC Makarska, iako im je najbolji igrač Vodopija u finišu imao dvije prigode rezultat se na kraju nije mijenjao. Uskok je zasluženo slavio na gostovanju kod Hrvaca, a domaće su nadigrali u svim segmentima nogometne igre. Zagora iz Metkovića u Unešić ide pjevajući, a na početku dvoboja nije izgledalo da će biti tako. Neretva je vodila u prvom poluvremenu s 1:0, u nastavku je razigrani Luetić preokrenuo rezultat u korist svoje momčadi. OSK je u Otoku došao do prve ovosezonske pobjede, a čitavu utakmicu imali su nadmoć nad Korčulanima. Kamen je na pogon Branimira Kujundžića savladao Slogu iz Mravinaca, a po jedan pogodak postigli su u prvom i drugom poluvremenu. Split se nakon početnih neuspjeha vraća na pobjedničke staze, s minimalnih 1:0 slavili su u Parku mladeži protiv Vodica. Županijski derbi u Opuzenu odigrali su Neretvanac i GOŠK Dubrovnik 1919, tek u sudačkoj nadoknadi Lukić je poentirao za slavlje domaćih.

Rezultati:

Jadran LP - Hrvatski vitez 1 : 1, Zmaj M - Primorac B 2 : 1, Hrvace — Uskok 0 : 2, OSK - Zmaj B 4 : 1, Split - Vodice 1 : 0, Kamen - Sloga 2 : 0, Neretvanac - GOŠK Dubrovnik 1919 2 - 1, Neretva - Zagora 1 - 4. Urania je bila slobodna.

Poredak:

Jadran LP 10, Zagora 10, USKOK 9, Zmaj B 7, GOŠK Dubrovnik 1919 7, Zmaj M 7, Split 7, OSK 6, Hrvace 6, Kamen 6, Neretvanac 6, Hrvatski vitez 5, Primorac 4, Sloga 1, Vodice 1, Neretva 0, Urania 0.

J. K./IvoR