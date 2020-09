MIJO PAŠALIĆ, PREDSJEDNIK NOVOG VREMENA APFELA, UOČI SEZONE ‘Želimo dvostruku krunu’

MNK Novo vrijeme Apfel, uoči početka nastupajuće sezone, u hotelu Park održao je konferenciju za medije, a nazočili su joj Uprava kluba, stručni stožer, igrači i sponzori kluba.

Predsjednik kluba Mijo Pašalić pozdravivši nazočne kazao je kako u sportu tako i u životu često sve ne ide po planu. Mi nismo osvojili prošlosezonski naslov iako smo imali sve uvjete za to, no u ovom prvenstvu želimo osvojiti oba trofeja (prvenstvo, kup) jer mislim da imamo sve potrebno za to.

Sportski direktor kluba Borislav Vuković se prisjetio kako se lani u ovo vrijeme najavila Liga prvaka i prvenstvo, a sada samo 1. HMNL. – Iako nismo osvojili ni naslov ni kup smatram da je osvajanjem Super kupa i igranje finala doigravanja ipak uspjeh. Novo vrijeme su u ovom prijelaznom roku napustili Fideršek, Lucas, Musinov i Babić, ali dolaskom Jelavića, koji se nakon 6 godina vratio u matični klub, te Brazilca Rodriga bit ćemo ponovo kandidati za naslov. Rodrigo bi trebao nadomjestiti odlazak Lucasa, on je igrao za sve selekcije Brazila, a nakon prilagodbe pokazat će da je kvalitetan igrač. Prvoj momčadi priključili smo juniore Lasića i Gašpara, nadam se da će se i oni uspjeti nametnuti treneru Strunji. Utakmice će se za sada igrati bez gledatelja, a ako situacija sa koronavirusom bude išla nabolje na tribinama bi se moglo naći bar jedan dio naših navijača, naglasio je.

Trener Teo Strunje izvijestio je kako su pripreme za ovu sezonu dobro odrađene. Žao mu je što klub nije osvojio treću titulu u nizu, a uprava ne skriva želju za osvajanje oba trofeja. Dosta je igrača iz 1. HMNL otišlo igrati vani, a to je upravo prilika mladim igračima da dobiju priliku igrati. Mi smo zajedno sa Olmissumom glavni kandidati za osvajanje naslova, nadam se da neće biti dodatnih problema sa koronom i da će se prvenstvo odigrati u predviđenom terminu. Toni Jelavić je, pak, naglasio kako on od svih sadašnjih igrača nema osvojen ni jedan naslov i da je glavni razlog njegovog povratka u Novo vrijeme Apfel osvajanje nekoliko prvenstava i kupova.

Prvenstvo 1. HMNL odigrat će se početkom listopada, a Makarani 2. listopada u dvorani na GSC Makarska dočekuju Futsal Dinamo.

Jakov Kovačević/IvoR