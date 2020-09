HRVATSKI VITEZ – Opasnom Zmaju „potkresali“ krila

3. HNL-Jug, 6. kolo

Hrvatski vitez - Zmaj 1 : 0 (0 : 0)

Posedarje. Igralište Gordan Demo. Gledatelja: 150.

Sudac: Emil Tomašević (Ploče) 5.

Strijelac: 1:0 Smokrović (61.).

Najbolji igrač: Vedran Smorković (Hrvatski vitez).

Hrvatski vitez: Ivančić 7, Klanac 6, Paleka 6,5, Vukadinović 6 (od 54. Rončević 7), Smorković 7,5 (od 90. Ivandić), Surač 6 (od 82. Jukić -), Sušak 6,5, Jurić 6,5, Remšak 6, Brkić 6,5 (od 90. Jurjević -), Crnjak 6.

Zmaj: Brkulj 6,5, Lozina 6, Mornar 6, Serdarević 6, Erjauc 6 (od 65. Rudelj -), Tomaš 6 (od 65. Pavlinović -), Kovačić 6,5, Damir Rašić 6,5, Grgić 5,5 (od 81. Radić -), Bubalo 6, Danijel Rašić 6,5.

Po teškom terenu na igralištu Gordan Demo u Posedarju i pod naletima kiše domaća je momčad pogotkom Vedrana Smorkovića uspjela osvojiti tri važna boda i s njima se probiti u gornji dio prvenstvene ljestvice. Prvo su zaprijetili domaći u 15. minuti kada je Smorković odigrao za Jurića koji pogađa vratnicu gostiju. Nekoliko minuta potom Lozina glavom trese vratnicu Ivančića. Igralo se borbeno i u toj rovovskoj borbi ni jedna ni druga momčad nije uspjela doći do prevage. U nastavku utakmice umjesto Vukadinovića trener domaćih Tuta na travnjak je poslao Rončevića što se pokazalo kao pun pogodak. Hrvatski vitez je do prednosti došao u 61. minuti, Rončević je pobjegao obrani gostiju i povratnom loptom uposlio Smorkovića koji zabija za 1:0. Na kraju se pokazalo da je to bio pobjednički pogodak. Međutim, domaćima nije bilo lako do kraja utakmice jer su Makarani u potpunosti zagospodarili terenom, a Posedarci su se branili na svojoj polovici. U nekoliko navrata Hrvatski vitez je opasno visio, ali što sreća i sjajne obrane Ivančića zaslužni su što nije došlo do poravnanja rezultata. Odlične prigode za to imali su Bubalo i Rašić, ali lopta jednostavno nije htjela u mrežu domaćih. Ni domaći, a pogotovo gosti nisu bili zadovoljni suđenjem Tomaševića, Makarani smatraju da je prekršaj nad Kovačićem bio čisti kazneni udarac, no sudac se iako je bio blizu mjesta nije oglasio.

