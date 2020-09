USKOKU I HRVACAMA VRH – Prva pobjeda Uranije, Zmaj ugošćuje Slogu

3. HNL, 6. kolo

Šesto kolo 3. HNL-Jug ponudilo je niz interesantnih dvoboja, a uspješnije su bile domaće momčadi. Jedinu pobjedu u gostima ostvarili su igrači Hrvaca kojima su u Dubrovniku pripala sva tri boda. GOŠK Dubrovnik 1919 je nakon 302 dana poražen u prošlom kolu od Neretvanca u Opuzenu, iako su vodili kao i na ovoj utakmici s 1:0, u samoj završnici primili su po 2 pogotka i izgubili bodove. U 2. minuti sudačke nadoknade Antonio Štimac zabio je s dvadesetak metara pa su Hrvace zajedno s Uskokom preuzeli vrh prvenstvene ljestvice. Iako su se igrači OSK-a iz Otoka na Klisu predstavili kao dobra i organizirana momčad, do pobjede su ipak stigli domaći pogodcima u završnici susreta. Makarski Zmaj poražen je u Posedarju s minimalnih 1:0, igrači Hrvatskog viteza do pobjede su se morali boriti do zadnjih trenutaka utakmice. Makarani su se nakon primljenog pogotka nametnuli kao bolji suparnik, a velike zasluge da se ne domognu barem remija pripadaju vrataru domaćih Marku Ivančiću čije je obrane teško nabrojiti. Primorac je u Biogradu na igralištu Kazimir i Silvio prekinuo negativan niz, veteran Ješe iz kaznenog udarca i Vodopija bili su strijelci za vrijednu pobjedu. Kamen je u Vodicama kao i Split na Korčuli odigrao neodlučno, a malobrojni gledatelji mogli su barem uživati u reviji pogodaka. Baškovoška Urania tek je iz četvrtog pokušaja uspjela osvojiti prve ovosezonske bodove, Pejković i Vekić najzaslužniji su za pobjedu nad Neretvancem. Igrači Dalibora Filipovića tako su fenjer prepustili Vodicama i Slogi. Po velikoj kiši u Mravincima su domaći i gosti iz Ploča odigrali bez pogodaka, a Jadranu osvojen bod nije bio dovoljan da sačuva vodeće mjesto na tablici. Iako je ljestvica nepotpuna jer dosta momčadi nije odigrala isti broj utakmica izvjesno je da su Uskok, Hrvace, Jadran LP i Zagora pokazali do sada pokazali najviše. Uz njih obzirom na kvalitetu igračkog kadra u borbu za vrh mogao bi se uključiti i makarski Zmaj.

Rezultati:

GOŠK Dubrovnik – Hrvace 1 : 2, Uskok – OSK 2 : 0, Hrvatski vitez – Zmaj M 1 : 0, Vodice – Kamen 2 : 2, Zmaj B – Split 3 : 3, Urania – Neretvanac 2 : 1, Sloga – Jadran LP 0 : 0

Poredak:

Uskok 12, Hrvace 12, Jadran LP 11, Zagora 10, Neretvanac 9, Zmaj B 9, Hrvatski vitez 8, Split 8, GOŠK Dubrovnik 1919 7, Primorac B 7, Zmaj M 7, Kamen 7, OSK 6, Neretva 3, Urania 3, Sloga 2, Vodice 2

Lista strijelaca:

5 – Marinović

4 – Ciciljej, Kalfić, Kapetanović

3 – Bubalo, Marušić, Tadić, Juretić, Gabrić, B. Kujundžić

Iduće kolo igra se u srijedu 30. rujna, Zmaj je na GSC Makarska domaćin Slogi iz Mravinaca.

J. Kovačević/IvoR