VRAĆA SE FUTSAL – Igora Osredkara ništa osim pobjede ne bi učinilo sretnim

1. HMNL, 1. kolo: Novo vrijeme Apfel - Futsal Dinamo

Utakmicama 1. kola započinje nova futsal natjecateljska sezona 2020/2021. godinu, a doprvak Hrvatske za prošlu sezonu Novo vrijeme Apfel domaćin je Futsal Dinamu iz Zagreba. Želja makarskog kluba je povratak titule u grad podno Biokova i osvajanje kupa, a hoće li to ostvariti ostaje za vidjeti. U ovoj sezoni 1. HMNL broji 10 klubova, a igra se dvokružno. Nakon završetka ligaškog dijela natjecanja osam prvoplasiranih klubova ide u doigravanje za prvaka dok zadnje plasirani klub ispada iz lige. Četvrt i polufinale doigravanja igra se na dvije pobjede, a finale na tri. U sastavu Makarana ima dosta promjene, klub su u prijelaznom roku napustili Lucas, Fideršek, Musinov i Babić, novaci su Brazilac Rodrigo, povratnik Toni Jelavić te juniori Gabrijel Lasić i Roko Gašpar koji se tek trebaju dokazati. Nema sumnje da bi Rodrigo koji ima i nastup za reprezentaciju Brazila trebao biti veliko pojačanje za makarsku momčad, no i njemu će biti potrebno određeno vrijeme za prilagodbu. Zajedno s prošlosezonskim prvakom Olmissumom iz Omiša Novo vrijeme Apfel će voditi veliku borbu za naslov, a ponajbolji igrač momčadi Tea Strunje Igor Osredkar u kratkom razgovoru za “Makarsko primorje o”vako je najavio večerašnji dvoboj: – Dobro smo se pripremili za nastupajuću sezonu u kojoj želimo ponovo biti prvaci. Prvenstvo će biti dugo i zanimljivo, a odlazak brojnih igrača oslabit će njegovu kvalitetu. U utakmicu s Futsal Dinamom moramo ući maksimalno koncentrirano i igrati na visokoj razini, prilike pretvoriti u pogotke i ne bi trebalo biti problema što se rezultata tiče. Prava je šteta što naši mnogobrojni navijači neće moći biti u dvorani na GSC-u Makarska, no vjerujem da ćemo ih dobrom igrom i pobjedom učiniti sretnim.

Dvoboj Makarana i zagrebačkih modrih igra se večeras igra se večeras u 20 sati, a moći će se izravno pratiti na televizijskom prijenosu na programu Arena Sport 1.

Osim ove utakmice danas se još sastaju Uspinjača Gimka i Vrgorac, dok su preostale utakmice igraju sutra, a parovi su: Alumnus Sesvete – Osijek Kelme, Olmissum – Crnica, Square – Universitas.

Jakov Kovačević/arhiva MP