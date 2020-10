SEDMO KOLO 3. HNL-JUG – Hrvacama vrh, Blaćani slavili u Ivanbegovini

Sedmo kolo 3. HNL-Jug proteklo je u znaku domaćih klubova koji su na osam odigranih utakmica izborili sedam pobjeda, a jedino su u gostima slavili igrači Zmaja iz Blata na Korčuli. Hrvace su na domaćem terenu u osrednjoj utakmici savladali Uraniu iz Baške Vode s 2:0, a sa tri osvojena boda izbili su na čelo prvenstvene ljestvice. Jadran LP je i dalje jedina neporažena momčad u dosadašnjem dijelu prvenstva, a goste iz Vodica kući su ispratili sa tri lopte u njihovoj mreži. Dvoboj Kamena i Zmaja sa Blata pripao je gostima koji su pogotkom Čepe u zadnjoj minuti susreta došli do neočekivane pobjede, nakon susreta trener domaćih Hrvoje Erceg podnio je ostavku. Makarski Zmaj na GSC je ostvario treću uzastopnu pobjedu na domaćem terenu, strijelci su bili Pavlinović u prvom i Damir Rašić drugom poluvremenu. Uskok je u većem dijelu utakmice na Parku mnladeži bio ravnopravan suparnik domaćem Splitu, a pali su u samoj završnici utakmice. Đoker sa klupe Armanda Marencia Ivan Repićč u osam minuta postigao je hat-trick i zapečatio sudbinu Klišana. U reviji pogodaka na Golom brdu u Otoku OSK je slavio protiv GOŠK Dubrovnika 1919 sa 4:3. Ni tri pogotka Balda Ciciljeja nisu bila dovoljna da Dubrovčani dođu barem do boda. Hrvatski vitez je u Metkoviću dvaput bio u vodstvu, no Neretva je velikim preokretom došla do prve ovosezonske pobjede na domaćem terenu. Zagora je na svom Borovištu ponovo razveselila svoje navijače, pogodak Rajčića donio im je poredak na 3. mjesto.

Rezultati:

Hrvace – Urania 2 : 0, Kamen – Zmaj B 2 : 3, Zmaj M – Sloga 2 : 0, Split – Uskok 4 : 0, Jadran LP – Vodice 3 : 0, OSK – GOŠK Dubrovnik 1919 4 : 3, Zagora – Primorac 1 : 0, Neretva – Hrvatski vitez 3 : 2. Neretvanac je bio slobodan.

Poredak: Hrvace 15, Jadran LP 14, Zagora 13, Uskok 12, Zmaj B 11, Split 11, Zmaj M 10, OSK 9, Neretvanac 9, Hrvatski vitez 8, GOŠK Dubrovnik 1919 7, Primorac 7, Kamen 7, Neretva 6, Urania 3, Sloga 2, Vodice 2

Lista strijelaca:

7 – Cicijelj

5 – Marinović, Kalfić

4 – Kapetanović

Iduće kolo: Vodice – Zmaj M

J. Kovačević /arhiva MP