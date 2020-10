DERBI PRVOG KOLA – Zasluženo slavlje Novog vremena Apfela

Makarska. Dvorana na GSC-u. Bez gledatelja.

Suci: Josip Dujmić (Jurdani) i Sendi Soldatić (Potpićan).

Strijelci: 1:0 Jelavić (34.), 2:0 Osredkar (35.), 2:1 Novak (35.).

Najbolji igrač: Igor Osredkar (Novo vrijeme Apfel).

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Pulinho, Jelavić, Osredkar, Bajrušević, Sokol, Kazazić, Pašalić, Lasić, Gašpar, Rodrigo, Horvath, Herceg.

Futsal Dinamo: Herceg, Badrov, Kanjuh, Prgomet, Novak, Dragaš Selaković, Penava, Mužar, Grbeša, Vučković, Matković, Mudronja, Bijelić, Pavlić.

Derbi prvog kola nove sezone pred praznim tribinama dvorane na GSC Makarske odigrali su Novo vrijeme Apfel i Futsal Dinamo, a u tvrdoj i neizvjesnoj utakmici potpuno zasluženo je slavila domaća momčad. Početak susreta protekao je u otvorenoj igri u kojoj se ni jedni ni drugi nisu imali namjeru zatvarati se. Već u prvoj minuti Jelavić iz slobodnog udarca prijeti, no Herceg je siguran. Novak uzvraća, a Bašković izbacuje u korner. Udarce Bajruševića u 3. minuti i Kanjuha u 5. brane Herceg i Bašković. Sokol je u 8. minuti bio u velikoj prigodi, vratar gostiju i ovoga puta je siguran. Nakon udarca iz kuta Jelavić trese gredu gostiju od koje se lopta odbija u vratnicu, ali se ne trese mreža Futsal Dinama. Zagrepčani se organizirano brane i iz kontranapada prijete domaćim igračima, a u 12. minuti bili su blizu pogotku kada je Grbeša naciljao vratnicu Novog vremena. Do odlaska na odmor sijevali su udarci Bajrušovića, Jelavića, Pulinha, ali je Herceg bio nesavladiv. Nastavak susreta protekao je u nadmoći igrača Teo Strunje koji su htjeli što prije zabiti kako bi izbjegli neizvjesnu završnicu, ali je Mario Herceg imao svoju večer. U 34. minuti obrana Fustal Dinamo je popustila kada je Jelavić snažnim udarcem sa desnog boka zakucao loptu u mrežu gostiju za 1:0. Već u idućoj minuti Makarani su podebljali prednost, na dodavanje Bajrušovića Osredkar se našao sam ispred vrata gostiju i poentira za 2:0. Gosti po primljenom pogotku prelaze na igru sa Prgometom u ulozi letećeg vratara, a neodlučnost obrane Novog vremena koristi Novak i postavlja konačnih 2:1. Do kraja dvoboja mreže se više nisu tresle iako je za to bilo nekoliko prigoda domaćih igrača. Na kraju bodovi su zasluženo ostali u Makarskoj, a kako je kazao Teo Strunje na startu prvenstva najvažnije je pobijediti.

Jakov Kovačević/Željko Kovačić