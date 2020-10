PRVENSTVO HRVATSKE U VATERPOLU – Galeb MR poražen u Splitu

Prvi put nakon 12 godina vraća se „klasično“ prvenstvo Hrvatske u vaterpolu, a bit će to liga u kojoj se nadmeću isključivo hrvatski klubovi. To jasno ne znači da smo imali 12 godina stanke u nacionalnoj ligi jer je i od 2008., te pokretanje Jadranske, ona ujedno bila u temeljnom dijelu i Hrvatskog prvenstva. Svi rezultati hrvatskih klubova računali su se kao domaće prvenstvo, a nastavno na plasman naših klubova , pristupilo bi se doigravanju za naslov najboljeg u Hrvatskoj. Pandemijska nevolja , koja je od ožujka okovala svijet, pogodovala je međutim ponovnom vraćanju Hrvatskog vaterpolskom prvenstvu. U sadašnjim je uvjetima svaki prijelaz državne granice problematičan, organizacija prekograničnih natjecanja daleko složenija, neizvjesnija, a kada se na to još veže i smanjenje klupskih proračuna, logična posljedica je bilo vratiti se“ dobroj, staroj nacionalnoj ligi“. Ovu odluku HVS poduprli su svi naši klubovi. Liga ima 11 klubova, a uz kvalitetu i spremnost za natjecanje prijavio se i KPK. Korčulanski klub u ovoj godini obilježava 90 ljeta od utemeljenja i nakon 35 godina vratio je tako status prvoligaša. Ovogodišnje prvenstvo Hrvatske će se igrati u nešto drugačijem sustavu, a jedan od razloga je i nastojanje da se domaći kalendar usuglasi sa FINA i LEN kalendarom. Stoga će 11 momčadi prvi dio igrati jednokružno (11 kola), po završetku 11. kola (23. siječnja 2021.) liga će se prepoloviti. Nazovimo ju Prva A1 ligu činit će šest prvoplasiranih momčadi, te Prvu A2 ligu pet klubova. Svi sastavi prenose u drugi dio Prvenstva sve bodove i gol razliku, a parovi u drugom dijelu će se tvoriti u ovisnosti tko je kome bio domaćin u prvom dijelu Prvenstva. Drugi dio Prvenstva Hrvatske trebao bi početi 27. veljače 2021. godine, osam prvoplasiranih tvorit će parove četvrtfinala, a u njemu se igraju ukupno dvije utakmice. Polufinale se igra maksimalno na moguće tri utakmice, a finalna serija će se odigrati drukčije nego dosad. Ostaje pravilo da se igra do treće pobjede, ili maksimalno pet utakmica, ali domaćinstva neće biti naizmjenična već po tzv. Formuli 2+2+1.

1. kolo

MORNAR BS - GALEB MR 16 : 8 (4:2, 4:2, 5:3, 3:1)

Split. Plivalište Poljud.

Suci: Dragan Štampalija i Bore Rončević (Šibenik).

Mornar BS: Kordić, R. Akrap 4, Omrčen, Vrdoljak 4, Smolje 3, Jakovčić 1, Buzdovačić 1, D. Akrap 1, Butić 1, Rako, Božan, Pavić, Carev 1, Dužević 1.

Galeb MR: Podrug, Rašić, Peruzović, Kuzmanić 1, Ledić, Vukić 3, Marinović, Antonijević 2, Šarić, Andrijaševi, Popović 1, Vodopivac 1, Topić, Ravlić.

Momčad makarskog Galeba u prvenstvo Hrvatske ušla je bez Luke Kaleba, Jerka Glibe, Gojke Kapovića i Ivora Sumića, a došao je veteran Srđan Antonijević bivši reprezentativac Hrvatske. A osim u realizaciji igrača više koja je bila ista za obje momčadi, u svim elementima igre Mornar je bio dvostruko bolji od Makarana pa je i rezultat takav (16:8). Gosti su na Poljudu postigli najviše kada su poravnali rezultat na 4:4 sredinom druge četvrtine, a već na njenom kraju bilo je 8:4. Kod Mornara su se istaknuli četverostruki strijelci R. Akrap koji je za 4 pogotka „potrošio“ jednako toliko šutova te Vrdolja, a uz to imali su i raspoloženog Marina Kordića koji je imao 10 obrana u tri četvrtine koje je proveo među vratnicama. Kod Galeba je Mario Podrug imao 12 obrana, dok je Luka Vukić za tri pogotka potrošio 9 šutova, a među strijelce se upisao i petnaestogodišnji Petar Vodopivec.

Ostali rezultati 1. kola vaterpolo Prvenstva Hrvatske

Primorje EB – POŠK 18 : 8, Jadran S – Zadar 1952 28 : 5, Solaris – Medveščak 14 : 7, Mladost – KPK 21 : 7. Jug je bio slobodan.

Jakov Kovačević/arhiva MP