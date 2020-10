Zbog radova u TS Kotiška, danas, 6. listopada, u vremenu od 9 do 10 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom u Makarskoj i to područje oko gradskog groblja, Kotiška, Trakače, Fra Pavla Jakića, Domovinske zahvalnosti i Petra Perice.Nakon završetka radova uključenje se vrši bez prethodne najave, javljaju iz Gradskog centra Osejava Makarska.

J.G.