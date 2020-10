GRADSKO VIJEĆE MAKARSKE – Pokrenuta inicijativa prema Skupštini Splitsko- dalmatinske županije za usvajanje odluke kojom bi dodatno zaštitili krajobraz Sv. Petra i Osejave

Vijećnici Gradskog vijeća Makarske donijeli su na 22. sjednici Odluku o pokretanju postupka za proglašenje područja poluotoka Sv. Petra i Osejave zaštićenim područjima u kategoriji značajnog krajobraza.- Značajni krajobraz je definiran kao prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i /ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje. U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen – navedeno je među ostalim u obrazloženju.Čelni ljudi grada istaknuli su kako je i ova odluka potvrda koliko Grad Makarska skrbi o svojem okolišu i kako ga štiti. Županijskoj skupštini, koja je za to nadležna upućuju prijedlog da donese odluku kojom će se, naglašeno je, dodatno zaštiti područje Sv. Petra i Osejave.

- Ovo je na tragu onoga kada smo usvojili na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća Izmjene i dopune PPU-a grada Makarske i zaštitili poluotoke Sv. Petar i Osejavu. Znači da Gradska uprava ne želi naškoditi svojim resursima kao što joj predbacuju neki, pogotovo iz SOS „Osejava“ da oni žele zaštiti, a mi uništavati Osejavu. Mi pravnim putovima činimo sve kako bi zaštitili to područje. Krenuli smo s ovim prijedlogom zaštite značajnog krajobraza. Znači bez ikakvih skrivenih namjera i bez skandala i floskula koje u javnosti traju od onoga momenta kada smo predložili spuštanje polazišta žičare, što je bilo visoko pripremljeno za realizaciju, kad smo to naveli naišli smo na otpor. A bio je to čisti otpor da se zaštite privatni interesi.

Grad Makarska ništa ne bi napravio što bi narušilo krajobraz u kojem smo mi uživali kao djeca i koja želimo sačuvati za našu djecu i buduće naraštaje. Želimo i poduzimamo sve potrebne mjere da sačuvamo uređenu šumu u kojoj će uživati naša djeca, građani i gosti Makarske. Iza floskula SOS „Osejava“ stoje čisti privatni poslovni interesi pojedinaca – naglasio je gradonačelnik Jure Brkan nakon pročitanog obrazloženja Odluke.

J.Glučina/ IvoR