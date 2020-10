FUTSAL, PRVA HMNL 2. KOLO- Makarani lako preko Drave

Osijek Kelme – Novo vrijeme Apfel 2 : 5 (0 : 3)Osijek. Dvorana Zrinjevac. Gledatelja: 150.Suci: Krešimir Grgurević (Sibinj) i Tomislav Katušić (Slavonski Brod).Strijelci: 0:1 Sokol (2. ), 0:2 Rodrigo (13. ), 0:3 Pašalić (15. ), 0:4 Bajrušović (24. ), 0:5 Osredkar (28. ) 1:5 Pandurević (38.), 2:5 Kajfeš (40.)Najbolji igrač: Rodrigo (Novo vrijeme Apfel).Osijek Kelme: Živković, Milić, Šalaj, Pandurović, Kajfeš, Balić, Popović, Švitek, Da Silva, Čavar, Gelo, Šimešek.Novo vrijeme Apfel: J. Herceg, Jelavić, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Vuković, Pulinho, Pašalić, Lasić, Rodrigo, Horvath, K. Herceg.Nakon godinu dana pauze u osječkoj dvorani Zrinjevac igrala se je prvoligaška utakmica. Osijek Kelme je na svom terenu dočekao makarsko Novo vrijeme Apfel koje već nakon prvog poluvremena imalo prednost od 0:3. Makarani su jednostavno kvalitetnija momčad i njihova pobjeda ni jednog trenutka nije dolazila u pitanje, a domaćima nije od pomoći bila ni velika borbenost koju su iskazali. Domaći su na otvaranju utakmice primili prvi pogodak kada je Pulinho pucao iskosa sa desne strane, lopta koja je zapela u bloku otkotrljala se do Sokola koji vara nesigurnog Živkovića i dovodi Novo vrijeme u početno vodstvo. Taj pogodak nije srušio moral Osijekove momčadi koja je bila borbena i hrabra, a blizu poravnanja bili su u 4. minuti. Kajfeš je pokušao savladati Hercega koji odbija loptu do Šalaja koji pogađa gredu Makarana. Igrači Tea Strunje u 13. su minuti iskoristili poklon Popovića koji je izgubio loptu desetak metara od svojih vrata, vrlo snalažljivim pokazao se Rodrigo koji iz samog kuta posprema loptu u mrežu Živkovića. Da ne bi samo koristili poklone suparničkih igrača, gosti su u 15. minuti izveli pravu akciju, koju je u pogodak pretvorio Pašalić za 0:3. Osječani su prvi dio susreta završili sa velikim zaostatkom, a gosti su pokazali kako znaju iskoristiti i najmanje greške protivničkih igrača. U nastavku su igrači Novog vremena željeli što prije do kraja slomiti otpor povratnika u prvi futsal rang natjecanja, a to im je uspjelo do sredine drugog poluvremena. Iskusni Bajrušović i Osredkar postigli su još dva pogotka čime su otklonili i najmanju mogućnost bilo kakvog iznenađenja. Sve pokušaje domaćih u tom periodu igre zaustavljao je sigurni J. Herceg. U finišu dvoboja Pandurević i Kajfeš zabili su pogotke kojima su samo ublažili poraz svoje momčadi.Jakov Kovačević/arhiva MP