3. HNL –JUG 9. KOLO – Velikim preokretom Makarani do novih bodova

Zmaj M – Zmaj B 3 : 2 (0 : 1)

Makarska. Igralište na GSC. Gledatelja 250.

Sudac: Renato Lacić (Split) 7,5.

Strijelci: o:1 Marinović (11), 0:2 Bukvašević (64), 1:2 Bubalo (75-11m), 2:2 Tomaš (86), 3:2 Bubalo (90+7 11m).

Najbplji igrač: Ivan Bubalo (Zmaj).

Zmaj M: Brkulj 7, Lozina 7, Serdarević 7,5, Kovačić 7, Šalinović 6,5 (od 62. Erjauc 6,5), Rudelj 6,5 (od 62. Tomaš 7,5), Bauk 6,5, Damir Rašić 7 (od 68. Pavlinović 8), Grgić 6,5 8od 46. Gojak 7,5), Bubalo 8, Danijel Rašić 7.

Zmaj B: Brkić 6, Čepo 6, Poljak 6, Coutinho Gabrijel 6,5, Žanetić 6,5, Marinović 7, Šešlija 6 (od 61. Protić 6), Čurčić 5,5 (od 52. Bukvašević 6,5), Pecotić 5,5 (od 46. Sardelić 6), Marić 6, Zovko 5,5 (od 40. Bara 6).

Nakon trogodišnje pauze na makarskom Gradskom sportskom centru prvenstvenu utakmicu odigrali su domaći Zmaj i imenjak mu sa Blata na Korčuli, a nakon dramatične završnice bodovi su ostali u Makarskoj. Gosti su otvorenom igrom iznenadili domaću momčad, a Zovko je u 3. minuti pobjegao obrani „crvenih“, no požrtvovani Serdarevuić izbio je loptu u korner. Grešku obrane Makarana koristi Marinović koji sa 5-6 metara posprema loptu u mrežu Brkulja. Bubalo prijeti u 18. minuti, Brkić nogom brani njegov udarac. Do odlaska na odmor premoć na terenu imao je domaći Zmaj, ali borbena igra u obrani i sigurni Brkić nisu dozvolili poravnanje rezultata. Početkom nastavka Kovačić je naciljao lijevu vratnicu gostiju. I onda u 62. minuti novi šok za igrače Stipe Matešana, na ubačenu loptu sa desnog boka utrčao je Bukvašević i zabio za 0:2. Najava preokreta počela se nazirati nakon izmjena u domaćem sastavu, džokera sa klupe Zmaja Pavlinovića gosti su zaustavili prekršajem u svom kaznenom prostoru, a igrala se 75. minuta u 75. i sucu Laciću nije preostalo drugo već pokazati na bijelu točku. Centarfor Makarana Bubalo bio je precizan za 1:2. Na 2:2 poravnao je Tomaš , a asistent je bio Gojak. I onda drama u samoj završnici, Žanetić udarac u 88. minuti brani Brkulj, a u kontranapadu Pavlinović sa 5-6 metara glavom šalje loptu iznad grede brkića. Duboko u sudačkoj nadoknadi po drugi put je oboren Pavlinović, bio je to drugi kazneni udarac za domaće i drugi pogodak Bubala za veliko slavlje domačina.

Trenerski dvojac Zmaja Matešan i Vlatković

Po završetku infarktnog dvoboja između domaćeg Zmaja i Zmaja sa Blata na Korčuli trenerski dvojac Makarana Stipe Matešan i Darko Vlatković su kazali:

-Naši igrači bili su fantastični na ovoj utakmici i nisu odustajali od borbe do njenog kraja. Uspjeli su preokrenuli negativan rezultat u veliku pobjedu. Iako nije padala kiša puno domaćih „simpatizera“ otišlo je pokislo sa GSC-a. Velike čestitke našim igračima, ovo izvesti mogu samo veliki pobjednici, a što ih mi vodimo kao neiskusni dvojac nije im smetalo.

J.Kovačević /Ž.Kovačić