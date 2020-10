GRADONAČELNIK JURE BRKAN – Usluge Hitne i Doma zdravlja koristi cijela Rivijera, a samo Grad Makarska plaća dok se općine oglušuju

-Ne trebam ni govoriti što bi značilo za stanovnike Makarske i Makarskog primorja da se ukine Tim 2 Hitne pomoći pa vas molim da mi kažete po Vašim saznanjima hoće li se to uspjeti riješiti na zadovoljstvo svih nas – upitala je vijećnicana aktualnom satu posljednje sjednice Gradskog vijeća. Pitala je također ima li nekih pomaka vezano za slanje uzoraka krvi na specijalističke preglede u Split što je pitala i na prethodnoj sjednici Vijeća.

“ I tada smo konstatirali koliko bi to bio značajan pomak i olakšica za naše sugrađane pa me znaima ima li po tom pitanju nekih pomaka. Nadalje, prije 15-ak dana sam bila na rendgenu i bilo je ljudi koji su se došli zapisati na rendgen za potrebe operacije i drugih razloga i tada je gospođa koja obavlja snimanja rekla da će biti na godišnjem i da se u tom periodu ništa neće moći raditi i sada rendgen ne radi za što se ne treba govoriti kakav je to problem inače, a pogotovo sada kada ulazimo u sezonu gripe, a uz to nam je prisutan i koronavirus i mislim da se ne može dogoditi da rendgen prestane sa radom zbog korištenja godišnjeg odmora.

Gradonačelnik Jure Brkan je odgovorio na vijećničko pitanje: “Kada govorimo o rendgenu, naši doktori Jerković i Franić uspješno rade ultrazvuk i Grad ih plaća. Ne plaćamo mi njima da bi oni zaradili jer oni taj novac mogu zaraditi u svakoj fatureti u privatnoj klinici i to daleko više od onoga što mi njima dajemo. Nego, oni rade jer žive u ovom gradu i vole taj grad i imamo sreću što imamo tako dobre doktore. Sam doktor Jerković je već odradio 300 pacijenata od kada Grad Makarska pruža tu uslugu.

I onda, imamo moment da žena s rendgena ide na godišnji i da je rendgen zatvoren pa ja nađem školovanu ženu i pošaljem je na razgovor u kadrovsku pa je bukvalno potjeraju. Ja ne mogu njima pisati smjene kada će tko raditi jer to nije moj posao, ali to više nemam što kriti.

Nije problem nedostatak kadra nego organizacije

-Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije koliko god u jednom segmentu vrhunski odradi posao, toliko u drugom momentu podbaci. Ispravljam te krive Drine i sami znate koliko smo uložili u zdravstvenu zaštitu u Domu zdravlja. I tu dolazimo i do Tima Hitne pomoći i jedan TIM2 košta 1,8 milijuna kuna od čega Grad daje 500 tisuća kuna, Županija daje 300 tisuća kuna i pred županom je dato obećanje od strane ostalih pet jedinica lokalne samouprave s Makarske rivijere da će svaki od njih dati još po 100 tisuća kuna. Ostatak od 600 tisuća kuna daje HZZO- i od tih pet općina jedino je Općina Brela potpisala ugovor sa Županijom, međutim nitko od njih nije isplatio još ni kune. Obećali jesu, ja im ne mogu narediti, a Hitnu i Dom zdravlja su koristili isto kao i građani Makarske, a sa županom sam u kontaktu i kazao je da će naći načina da se taj dogovor ispoštuje. TIM2 još i dalje radi na Hitnoj pomoć županijskim sredstvima. Meni nije mrsko ulagati, sada sam dobio zahtjev županijskog Doma zdravlja za uređenje druge pedijatrijske ordinacije, ali napominjem, sve te usluge koriste i građani Makarske rivijere, a ne samo Makarske. Dobili smo zahtjev Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo-epidemiološke službe da postavimo kontejner za COVID sada za zimski period i tu ćemo se odazvati, ali napominjem, svi mještani Rivijere koriste usluge Hitne i Doma zdravlja, a Grad Makarska sve plaća. Nažalost tako je, a volio bih da to cijene u županijskom Domu zdravlja pa bar ove kadrovske probleme jer nije problem nedostatka kadra, nego organizacije – zaključio je gradonačelnik Brkan.

