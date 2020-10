PRVA HRVATSKA FUTSAL LIGA, 2. KOLO – Olmissum i Novo vrijeme Apfel vodeći

Drugo kola futsal prvenstva Hrvatske donijelo je domaćim klubovima tri pobjede, dok su gosti ubilježili pobjedu i remi. Makarsko Novo vrijeme Apfel gostovalo je u Osijeku i visokom pobjedom nad domaćinom slavilo je u gradu na Dravi. Povratnik u elitni razred hrvatskog futsala iskazao je zavidnu dozu borbenosti, ali su Makarani svoju kvalitetu potvrdili na parketu dvorane Zrinjevac te došli do tri boda bez većih problema. Igrači Tea Strunje rano su došli do prednosti i na odmor otišli sa vodstvom od 0:3. Osječani su tek u završnici uspjeli dvaput pronaći put do mreže gostiju i tako ublažiti poraz na domaćoj povratničkoj premijeri. Vrgorski nebesko-plavi su u zadnjim sekundama utakmice ostali bez tri boda, umjesto da mirno privedu utakmicu kraju primili su izjednačujući pogodak. Davidović je kao igrač-vratar uposlio bivšeg igrača Novog vremena Vladu Andrijaševića koji je pospremio loptu iza leđa domaćeg vratara Vukovića tri sekunde prije kraja. Sesvećani su tako uz Olmissum i Novo vrijeme Apfel jedini bez poraza nakon drugog kola. Olmissum je u Omišu prizemljio Uspinjaču, a u svakom poluvremenu mreža gostiju tresla se po tri puta. Tako je okršaj aktualnog prvaka i pobjednika Kupa bio jednosmjerna ulica. Sekulić je kao i na početku zabio početkom drugog poluvremena za 4:0 i ugasio sve nade Zagrepčana. Gledatelji su se napokon vratili na Baldekin, a vidjeli su vrlo dobru utakmicu u kojoj je Crnica osvojila prve ovosezonske bodove. Vratari domaćih Bilić i gostiju Jukić bili su najavljeni kao glavne zvijezde večeri, no igrač odluke bio je igrač Šibenčana Stojković. U odličnoj atmosferi Futsal Dinamo je u zagrebačkom Domu sportova srušio dubrovački Square i uknjižio prvu ovosezonsku pobjedu. Zagrebački „modri“ tako su uspješno obilježili povratak navijača na tribine koji su im bili od velike pomoći na ovom susretu.Rezultati:Osijek Kelme – Novo vrijeme Apfel 2 : 5, Vrgorac – Alumnus Sesvete 2 : 2, Olmissum – Uspinjača 6 : 0, Crnica – Universitas 3 : 2, Futsal Dinamo – Square 4 : 1Poredak:Olmissum 6, Novo vrijeme Apfel 6, Alumnus 4, Futsal Dinamo 3, Uspinjača Gimka 3, Square 3, Crnica 3, Vrgorac 1, Universitas 0, Osijek Kelme 0Iduće kolo: Novo vrijeme Apfel – Vrgorac.

J. K./Ž.K.