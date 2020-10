ODBOJKA 1.B HOL- Makarke slavile u Zadru

Zadar II – Makarska 1 : 3 (22 : 25, 26 : 24, 24 : 26, 19 : 25)Zadar II : Martinović, Prtenjača, Longin, Grbin, Bičić, Jurić, Fioreani, Dražić, Mikuljan, Baričević.Makarska: Jović, Grmoja, Bokšić, Bušelić, Čović, Delić, Boras, Vujčić, Žanetić, Vitlić.Nakon gotovo sedmomjesečne stanke izazvane pandemijom koronavirusa krenula su odbojkaška natjecanja u Hrvatskoj. Makarske odbojkašice novu sezonu otvorile su pobjedom u Zadru, a do uspjeha su došle borbenom i kvalitetnom igrom. U poočetku susreta igračice Danijele Vujčić bile su rezultatskoj prednosti i do + 7 (12:19), no tada se bude domaće i poravnavaju na 20:20. Finiš prvog seta ponovo je bio u znaku gošća koje ga i dobivaju s 22:25. I u drugom se vodila izjednačena borba, a u produžetku su ga dobile Zadranke i poravnale na 1:1. Treća dionica igre bila je u potpunosti preslika druge, samo je rezultat ovoga puta otišao na stranu gošća. Tako je četvrti set odlučivao hoće li bodovi otići u Makarsku ili će se produžiti neizvjesnost što se rezultata tiče. Boras, Vujčić, Bokšić uz potporu ostalih suigračica nadigrale su domaće djevojke i tako zasluženo osvojile prve ovosezonske bodove.Ostali rezultati:Trogir – Župa Dubrovačka 3 : 0, Split VT – Marina Kaštela II 0 : 3, Šibenik 91 – Split II 3 : 0, Šibenik – Kaštel Lukšić 3 : 0.Iduće kolo: Makarska – Šibenik

J. K.