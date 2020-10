9. KOLO TREĆE HNL JUG -Trećeligaški barjak na Borovištu

Nakon tijesne, ali zaslužene pobjede protiv Sloge pobjednički barjak trećeligaškog juga visoko je podignula Zagora iz Unešića koja se popela na vrh tablice prvi put od kada se natječe u trećem nogometnom rangu. U Makarskoj su domaći Zmaj i imenjak mu iz Blata na Korčuli odigrali borbenu i uzbudljivu utakmicu, a u infarktnoj završnici domaći su preokrenuli rezultat i ostvarili četvrtu pobjedu na domaćem terenu. Kada su gosti u 65. minuti poveli s 0:2 rijetko tko je vjerovao u povoljan ishod za igrače domaćeg Zmaja, no njegovi igrači nisu se mirili sa tim stanjem na terenu te su u preostalih 25 minuta napravili pravi podvig. Preokrenuti negativan rezultat u pozitivan mogu samo karakterni igrači kakve ima trenerski dvojac Matešan-Vlatković. Primorac iz Biograda se vraća na pobjedničke staze, u susjedskom derbiju s visokih 4:0 savladali su Hrvatski vitez iz Posedarja. Luka Vodopija sa tri postignuta pogotka bio je prvo ime susreta. Split je pobjedu nad Uraniom donio Čović pogotkom u 88. minuti, Baškovođanima je pripalo prvo, a domaćinu drugo poluvrijeme. Neretvanac je bez većih problema došao do bodova u Otoku, a za to su u najvećoj mjeri zaslužni igrači OSK-a koji nisu imali svoj dan. Kamen je u Ivanbegovini srušio momčad iz Dubrovnika, domaći su poveli preko Pirića već u 2. minuti da bi Argentinac Varea u 88. postavio konačnih 2:0. Neretva i Vodice su Iza vage podijelili bodove, a neodlučnim ishodom zadovoljniji su gosti. Metkovčani su bili nezadovoljni suđenjem Jurice Matoša i njegovih pomoćnika, a prigovor na njihovu arbitražu podnijeli su povjereniku za natjecanje te odgovornima u HNS-u. U Pločama se trebao odigrati derbi kola, nažalost su gledatelji vidjeli malo od nogometa ponajviše zahvaljujući slaboj sudačkoj trojci (Čulina, Agičić, Mijić). Nakon utakmice koja je završila neriješenim ishodom suci su imali dosta problema prilikom izlaska sa terene, a Ploče su napustili u pratnji policijskih djelatnika.

Rezultati:

Zagora – Sloga 1 : 0, Zmaj M – Zmaj B 3 : 2, Primorac – Hrvatski vitez 4 : 0, Split – Urania 3 : 2, OSK – Neretvanac 1 : 4, Kamen – GOŠK Dubrovnik 1919 2 : 0, Neretva – Vodice 0 : 0, Jadran LP – Uskok 1 : 1

Poredak:

Zagora 19, Jadran LP 18, Hrvace 16, Uskok 14, Split 14, Neretvanac 13, ZMAJ M 13, Zmaj B 11, Kamen 11, Primorac 10, GOŠK Dubrovnik 1919 10, Neretva 10, OSK 9, Hrvatski vitez 8, Urania 6, Vodice 6, Sloga 2

J. Kovačević