NOVI UPRAVNI ODBOR UMN MAKARSKE – Ivan Rubčić izabran za predsjednika

Na Skupštini Udruge malog nogometa Makarske na kojoj je bilo 13 predstavnika klubova Prve i lige veterana te predstavnik sudaca jednoglasno je usvojeno razrješenje članova postojećeg Upravnog odbora te predsjednika Mirka Buljana i tajnika Stipe Šulente. Ivan Rubčić izabran je za novog predsjednika UMN Makarska, a Sergej Marković, Luciano Protrka, Ante Grubišić i Ivan Staničić novi su članovi Upravnog odbora. Tajnik nije izabran uslijed nedostatka prijave kandidata je dogovoreno da se kroz nekoliko idućih tjedana ponovo prikupe prijave za ovu funkciju. Uslijed pandemije koronavirusa bilo je prijedloga da se igra na umjetnoj travi GSC, no od te ideje se odustalo. Kako je dogradonačelnik Makarske i predsjednik stožera CZ Dražen Nemčić dao zeleno svjetlo igranju utakmica u dvorani, ali uz poštivanje svih preporuka HZJZ do kraja mjeseca trebali bi biti poznati svi detalji vezani za početak nove sezone. Novost u nastupajućoj sezoni mogla biti i nazočnost fizioterapeuta na svim utakmicama kao i modernija web stranica za koju su već osigurana sredstva. Odluku o sustavu natjecanja odgađa se do trenutka kada će započeti natjecanje koje s nestrpljenjem iščekuje preko 250 malonogometnih igrača s cijele Makarske rivijere.

J.Kovačević