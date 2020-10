VEČERAS U MAKARSKOJ SVEBIOKOVSKI DERBI – Novo vrijeme Apfel dočekuje Vrgorac

1. HMNL, 3. koloNovo vrijeme Apfel je s dvije pobjede otvorilo novu sezonu. Slavljem nad Futsal Dinamom na domaćem parketu, kao i uspjehom u Osijeku Makarani imaju očekivanih 6 bodova na svom kontu. Pobjednički niz momčad Tea Strunje će nastojati zadržati i nakon 3. kola u kojem dočekuju susjede i velike rivale iz Vrgorca. Bit će ovo u neku ruku repriza finala doigravanja za prvaka Hrvatske za 2019. godinu koje je donijelo drgi uzastopni naslov igračima Novog vremena.Vedran Kazazić jedan je od stožernih igrača doprvaka države, a propustio je uvodne utakmice radi ozljede. Vedran kaže da već dvadesetak dana trenira po posebnom programu radi stres-fakture stopala i nada se da će ozljeda biti uskoro sanirana te očekuje da će uskoro zaigrati. A o večerašnjem biokovskom derbiju je rekao nebeskoplavi iz Vrgorca su u sezonu ušli znatno oslabljeni, i nakon dva kola osvojili su samo jedan bod. – Mi očekujemo tvrdu i zahtjevnu utakmicu kakve su uvijek i bile kad igramo protiv njh. Vrgorac će u Makarskoj igrati na sve ili ništa jer su im potrebni bodovi. Ja znam da mi imamo kvalitetnu momčad i da će bodovi ostati u gradu podno Biokova. Nama su ambicije najviše, pa tako i ove sezone. Očekujem da ćemo pehar prvaka vratiti u naš posjed gdje mu je i mjesto. A osim prvenstva pokušat ćemo osvojiti i kup kojeg do sada nismo uspjeli osvojiti. Trener je dobro posložio momčad, ima nas dosta iskusnih igrača, a vrijeme je da i mladi dobiju priliku i pokažu da se i na njih može računati. Žao mi je što će se igrati bez gledatelja koji ne mogu na tribine dvorana u Splitsko- dalmatinskoj županiji i nema smisla igrati pred praznim tribinama. Ja se ipak nadam da ćemo što prije svi zajedno biti u dvorani na GSC-u.S druge strane vratar Vrgorca Marko Vuković o ovoj utakmici je kazao: – Mi ćemo dati sve od sebe i ako treba izginuti na terenu kako bi ostvarili pozitivan rezultat. Dvoboj protiv Makarana je svebiokovski derbi i samo ljudi u ovom kraju znaju koliko ta utakmica znači. Nakon što su u klubu napravljene brojne igračke promjene uprava je dala priliku domaćim igračima koji bi u budućnosti trebali biti nosioce naše igre. Mi nikome nećemo priznati da je bolji od nas dok to ne pokaže na terenu, a to vrijedi i za Novo vrijeme – izjavio je Vuković koji se u matični klub vratio nakon što je osvojio dva kupa s Uspinjačom.Večerašnja utakmica u dvorani na GSC-u započet će u 18. 15 minuta.Ostali parovi:Square – Osijek Kelme, Uspinjača Gimka – Crnica, Alumnus – Olmissum, Universitas – Futsal Dinamo

J. K./arhiva MP