VELIKO IZNENAĐENJE POD BIOKOVOM – Vrgorcu cijeli plijen u Makarskoj

1.HMNL, 3. kolo

Novo vrijeme Apfel - Vrgorac 1 : 4 (1 : 1)

Makaeska. Dvorana na GSC. Bez gledatelja.

Suci; Josip Knezović i Miloslav Šimac (oba Split).

Strijelci: 1:0 Osredkar (19), 1:1 Martinac (20), 1:2 Gudasić (34), 1:3 Martinac (36), 1:4 Kozarić (40).

Najbolji igrač: Duško Martinac (Vrgorac).

Novo vrijeme Apfel: Bašković, M. Vuković, Jelavić, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Pašalić, Lasić, Gašpar, Rodrigo, Horvath, J. Herceg, K. Herceg.

Vrgorac: M. Vuković, Gudasić, Pervan, Govorko, Martinac, Kraljević, Kozarić, Gašpar, A. Vuković, Mušan, Turić, Grbavac, Vučić.

Od početka „svebiokovskog“ derbija domaći i gosti krenuli su napadački u želji da što prije dođu do prednosti, no dobre obrane i raspoloženi vratari J. Herceg i M. Vuković zaslužni su što se mreže nisu tresle do 19. minute . A već u 2. minuti na dodavanje Rodriga Osredkar trese vratnicu gostiju. U velikoj prilici potom se našao Mušan, ali nije bio precizan. Suci su u 8. minuti radi igranja rukom jednog gostujućeg igrača dosudili kazneni udarac za Novo vrijeme, nakon burnih protesta igrača Vrgorca promjenili su odluku i dosudili slobodan udarac za domaće. Bajrušević je pucao visoko iznad grede gostiju. U brzom kontranapadu u stopostotnoj prigodi bio je Gudasić, ali i on je bio neprecizan. Makarani su igrali agresivno i već u 10. minuti napravili peti prekršaj te su morali igrati opreznije. Jelavić, Rodrigo i Bajrušović pokušavali su dalekometnim udarcima savladati vratara nebeskoplavih, a on je dobrim obranama pokazao da će ovo biti njegova večer. I kad je izgledalo da će se na odmor otići praznih mreža one su se tresle dvapout. Prvo je Osredkar u 19. minutu sa lijevog boka zakucao loptu u mrežu gostiju za 1:0, a tek što se krenulo sa centra Kraljevićev udarac sa 7-8 metara Herceg je izbacio u korner. I onda desetak sekundi prije kraja prve dionice domaći prave šesti prekršaj, iz kaznenog udarca sa 10 metara Martinac je precizan za 1:1. Početkom nastavka ozljedio se udarni igrač Novog vremena Duje Bajrušović, a kako radi ozljeda nisu mogli igrati Kazazić i Pulinho trener Strunje nije ni imao veću mogućnost rotacije. A vrijeme od 26. do 30. minute proteklo je u znaku Vukovića, kapetan domaćih Mate snažno je odapeo u 26. a njegov prezimanjak na vratima Vrgorca Marko upisao je još jednu obranu. Dvije minute potom velika prilika za goste, šut Alena Vukovića zaustavio je Herceg. Nakon pola sata igre snagu svog šuta isprobao je Brazilac Rodrigo, a vratar Vrgorca i ovoga je puta bio na visini zadatka. Gosti su u 34. minuti susreta došli u prednost i tako najavili veliki preokret, Gudasić je kontranapad završio preciznim udarcem za 1:2. Makarani su bili blizu povratka u utakmicu u 36. minuti, ali je Horvath umjesto mreže pogodio gredu Vukovića. Kako su domaći krenuli po poravnanje rezultata dali su priliku gostima da iz protuudara dođu do podebljanja vodstva. Iskusni Martinac iskoristio je kiks obrane domaćih i sa 3-4 metra pospremio loptu u njihovu nebranjenu mrežu. Novo vrijeme tada prelazi na igru sa Jelavićem kao letećim vratarom , ali takva igra nije donjela ništa dobra domaćoj momčadi. U samoj završnici Kozarić je sa svog dijela terena ubacio loptu u prazna vrata domaćih za konačnih 1:4. Nakon što je označen kraj utakmice nastalo je veliko slavlje igrača i stručnog stožera gostiju koji su priredili veliko iznenađenje i favoriziranoj momčadi Novo vrijeme Apfel nanjeli prvi ovosezonski poraz.

Jakov Kovačević/Ž.Kovačić