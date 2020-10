DRUGA HRL – ŽENE Makarke umirile Orkan

2. kolo : Hoteli Makarska - Orkan 31 : 21 (17 : 12)

Makarska. Dvorana na GSC. Bez gledatelja.

Suci: Hrvoje Jakelić (Split) i Živko Milardović (Imotski).

Hoteli Makarska: Bandur 3, Vukić, Pavlinović 2, Vranješ 6, Selak 10, Staničić, Juričić 8, Lucija Ravlić I 2, A. Stipičević, Ševelj, Lucija Ravlić II, I. Stipičević, Jurilj.

Orkan: Balić, Šćurla 5, Ribičić 2, Ković 6, I. Banović 2, K. Banović, Švragulja 1, Herceg 2, Martić, Šaškor 1, Bartulin 1, Tafra, M. Ercegović 1, Vuković.

Sedmerci: Hoteli Makarska : 2 / 2, Orkan 5/6.

Prvi dio susreta mladih i relativno neiskusnih rukometašica iz Makarske i Dugog Rata pripao je domaćim igračicama. Makarke su na početku utakmice povele sa 3:0, a Dugoraćanke su tek u 8. minuti postigle prvi pogodak. Anđela Kristina Selak i Viktoria Eva Vranješ bile su najbolje u redovima domačih u tom periodu igre. Rukometašice Leone Lendić Kovačević imale su u nekoliko navrata prednost od + 5 (10:5, 12:7), a do odlaska na odmor ona se nije mjenjala (17:12). Stvorenu rezultatsku prednost iz prvog dijela domaće su udvostručile u 43. minuti (22:12), a Mia Bandur donjela je najveću prednost Makarkama pogotkom u 46. minuti kada je na semaforu stajalo 23:12. Nakon tako visoke prednosti stručni stožer „hoteljerki“ dao je priliku igrati igračicama sa manjom minutažom, a one su pokazale kako se i na njih može računati. Makarke su tako nakon visokog poraza u Kaštelama dobro odigrale na domaćem parketu i došle do prvih ovosezonskih bodova. Bolje od ostalih u ekipi domaćih bile su Selak, L. Ravlić i Juričić dok su kod Orkana manje loše od ostalih bile Ković i Ribičić.

J.Kovačević/Ž.Kovačić