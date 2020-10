10. KOLO TREĆE HNL-JUG: Zmaj pronašao recept za pobjedu u gostima

Uskok - Zmaj 1 : 2 (0 : 0)

Klis. Igralište iza Grada. Gledatelja: 250.

Sudac: Vlatko Jurešić (Dubrovnik).

Strijelci: 1:0 Vujčić (55.), 1:1 Bubalo (57.), 1:2 Bubalo (83.).

Uskok: Baturina, Božinović, Radovinković, Vrdoljak (od 85. Vojković), Teklić, Vujčić, Čubelić, Vodanović, Žižić, Cikojević (od 80. Pandža), Vučemilović Grgić (od 69. Pejović), Čubelić. Trener: Slavko Radić.

Zmaj: Brkulj, Lozina, Serdarević, Kovačić (od 49. Erjauc), Šalinović (od 65. Radić), Rudelj (od 75. Tomaš), Bauk, Damir Rašić (od 42. Gojak), Grgić (od 46. Pavlinović), Bubalo, Danijel Rašić. Trener: Stipe Matešan.

Najbolji igrač : Ivan Bubalo (Zmaj).

Tek iz petog pokušaja nogometaši Zmaja osvojili su sva tri boda na gostujućim utakmicama, a najzaslužniji za to bio je dvostruku strijelac Ivan Bubalo. Početak utakmice na Klisu protekao je u nadmoći Uskoka koji je već u 2. minuti imao priliku doći u vodstvo, no udarac Vučemilović Grgića nije bio precizan. Potom je udarac Radovinkovića glavom obranio Brkulj, a Cikojević je previše oklijevao pa je domaćinu i ta prilika otišla u nepovrat. Početkom nastavka Uskoku je donio prednost, prodor Teklića po desnoj strani u 55. minuti gurnuo je u priliku Vujčića koji prizemnim udarcem šalje loptu iza leđa vratara Brkulja za 1:0. Već u slijedećem napadu gosti se vraćaju, Danijel Rašić prošao je po desnoj strani i ubacio za visokog Bubala koji iz blizine glavom posprema loptu pored Baturine za poravnanje rezultata. Bubalo je bio blizu svom drugom pogotku u 70. minuti kada je sa dvadesetak metara zatresao gredu Baturine. To ga nije omelo da u 83. minuti ponovo zatrese mrežu Klišana, ubačaj Gojaka sa desne strane glavom je sproveo u mrežu Baturine za konačnih 1:2. Bila je ovo prava prvenstvena bitka pored drevne kliške tvrđave koja je na kraju zasluženo pripala Zmaju. Klišani, koji su igrali bez nekoliko standardnih igrača jednostavno nisu mogli zaustaviti kvalitetnu i iskusnu momčad Stipe Matešana. Osvajanjem sva tri boda na Klisu Zmaju su donijeli plasman na peto mjesto prvenstvene tablice.

J.K./arhiva MP