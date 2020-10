STARTALA DRUGA KOŠARKAŠKA LIGA – Amfora popila Pet bunara

Nakon jedne sezone neigranja seniorske momčadi KK Amfora u ovoj natjecateljskoj sezoni ponovo će se natjecati u prvenstvu II košarkaške lige skupine Jug. Amforaši su u povratničkoj utakmici na domaćem parketu ugostili mladu momčad Pet bunara i već u prvom nastupu ubilježili visoku pobjedu. Gostima je pripala prva četvrtina susreta u kojoj su u nekoliko navrata imali dvoznamenkastu prednost (0:11, 4:7). U drugoj dionici igre domaći su se vratili iz ponora i preokrenuli rezultat u svoju korist. A najzaslužniji za to bio je Amerikanac Moris kojem je ovo bio prvi nastup za Amforu. On je pokazao kako će biti pravo pojačanje, a pozicija koju igra (bek-šuter) najviše je nedostajala treneru Videki. U nastavku su domaći još povećali intezitet i stalno povećavali rezultat u svoju korist. Konačnih 89 : 60 pokazatelj je razlike u kvaliteti aktera ove utakmice. Trener domaćih dao je priliku igrati svim raspoloživim igračima i svi su se upisali među strijelce. Na ovom dvoboju postignuto je čak 15 trica, domaćima je to pošlo za rukom u sedam a gostima u osam navrata.Božek, DJ Moris i Bokšić bili su najefikasniji kod Amfore, a Karamarko i Obradović postgli su najviše koševa za gostujući sastav.

AMFORA - PET BUNARA 89 : 60 (13:23, 28:13, 25:6, 23:18).

Makarska. Dvorana na GSC. Bez gledatelja.

Suci: Strikić, Pribisali i Koharević (svi Split).

Amfora: Božek 25, Saračević 6, DJ Moris 13, Pribisalić 2, Klepo 6, Batistić 5, Radalj 2, Tomić Ferić 6, Bokšić 12, Šimić 3, Selak 2, Han 7. Trener: Videka.

Pet Bunara: Klarić 7, Lukić 4, Viduka, Sikirić, Bilokapić 1, Zadenjak 3, Modrić, Vladović, Obradović 13, Karamarko 18, Njegovan. Trener: Matešić.

J.K./Ž.Kovačić