POČELO CIJEPLJENJE PROTIV GRIPE – U ljekarni u Makarskoj sve prodano, termina više nema za sada

Počelo je danas cijepljenje i u Makarskoj. U jedinoj ljekarni Kačić bilo je moguće predbilježiti se i naručiti cjepivo proteklih dana, ali više ne! Tko se predbilježio za njega ima cjepiva,a tko nije čekat će.

Građani su s velikim zanimanjem predbilježili se proteklih dana za kupnju cjepiva u ljekarni. Jutros u Ljekarni doznajemo da nema više niti jedno neprodano cjepivo. Za one koji su se bili na vrijeme predbilježili dostatne su količine cjepiva i liječnik će ih cijepiti svaki dan od 15 do 18 sati do konca tjedna. U Ljekarni Kačić postoji posebna prostorija gdje će se građani cijepiti, a između svakog pacijenta je 10 minuta pauza zbog poznatih epidemioloških mjera, potvrdili su u Ljekarni Kaćić. Podsjetimo, da se u ovoj ljekarni cjepivo moglo kupiti samo uz predočen bijeli recept kojeg su izdavali liječnici. Da mogao se jedino kupiti, ali sada više ne može ni to jer kažu nema više.

Iako su u Domu zdravlja cijepljenje najavljivali od 26. listopada čini se kako je jutros i ovdje krenulo cijepljenje gdje prednost imaju rizične skupine.Građani su nam jutros potvrdili da su se cijepili kod svojeg liječnika. Radi se o onima koji imaju pravo cijepiti se besplatno, odnosno preko HZJZ, a to su stariji od 65 godina, trudnice, kronične bolesnike i zdravstvene radnike.

J.Glučina