KBK “MAWASHI” Na Prvenstvu Hrvatske osvojili pet zlatnih medalja

Proteklog vikenda je nakon duge stanke zbog pandemije koronavirusa održano prvenstvo Hrvatske u Omišu point fightingu, a natjecanje je održano sa svim mjerama koje su propisane od strane HZJZ. Makarski KBK Mawashi je nastupio s 9 boraca u uzrastu mlađih kadeta, starijih kadeta i juniora. Borci iz Makarske osvojili su pet zlatnih medalja (prvaci Hrvatske) i dvije brončane. Mia Vranješ postala je državna prvakinja do 47 kg. u kategoriji mlađi kadeti, a Sara Boban obranila je titulu od prošle godine u kategoriji do 37 kg među mlađim kadetkinjama. Mia Vranješ i Sara Boban osvojile su naslov s tri pobjede, a to je pošlo za rukom Miji Vranješ i u kategoriji do 47 kg. Toni Ursić također je obranio prošlogodišnji naslov u kategoriji do 47 kg dok je Mia Brbić u kategoriji do 32 kg osvojila broncu. Gabrijel Dugonjić gubi prvu borbu i ostaje bez medalje, a Tomo Rujak do 63 kg osvaja broncu među juniorima.

David Jozipović po prvi put postaje prvak Hrvatske u kategoriji juniora do 74 kg, a sve tri borbe završio je prekidom. Marko Zelić do 47 kg u light contactu također je postao prvak države među starijim kadetima.Idući nastup borci Mawashija imat će za dva tjedna na međunarodnom turniru Kutina open.

J. K.