PRVA HRVATSKA FUTSAL LIGA, 3. KOLO – Olmissum jedini stopostotni

Nakon odigranog 3. kola 1. HMNL jedino su Omišani ostvarili sve tri pobjede s kojima su nedodirljivi na vrhu ljestvice. U Zagrebu su svoj susret odigrali Alumnus i aktualni prvaci Hrvatske Olmissum, uvjerljivu pobjedu i nastavak pobjedničkog niza upisali su gosti pobijedivši zagrebačke „studente“ sa 1:5. Na ovom susretu šest različitih igrača upisalo se u listu strijelaca, a bivši igrač Novog vremena Vlado Andrijašević ponovo je bio strijelac. U Makarskoj je odigran „svebiokovski“ derbi, da nije još uvijek za Splitsko-dalmatinskoj županiji važeća zabrana za gledatelje na tribinama , sigurno privukao mnoge zaljubljenike u futsal ova dva kluba. Utakmica je protekla u velikoj napetošću koja je rezultirala nizom prekršaja i žutih kartona. Nebeskoplavi iz Vrgorca su se uspješno branili i brzim kontranapadima sijali paniku pred vratima Hercega, a na koncu su proslavili zasluženu pobjedu. Nakon što je Vrgorac poveo sa 1:3 trener Strunje pokušao je s letećim vratarom uhvatiti priključak, no to mu nije uspjelo. Još je Kozarić u zadnjim sekundama sa svog dijela terena ubacio loptu u praznu mrežu za konačnih 1:4. I poslije trećeg kola splitski studenti su bez bodova što već sada zvoni na uzbunu. Iako je AFC Universitas imao minimalnu prednost nakon prvog poluvremena zagrebački „modri“ su preokretom u drugom poluvremenu došli do sva tri boda. Crnica je furiozna igra u prvom poluvremenu bila dovoljna za pobjedu u Sutinskim vrelima kod Uspinjače Gimke. Šibenčani su već u 9. minuti imali prednost od 0:4, a na odmor se otišlo rezultatom 2:5. Tek je pred kraj utakmice poentirao Ante Matan za konačnih 3:5. dubrovački Square je u Gospinu polju nadigrao Osijek Kelme i ostvario drugu ovosezonsku pobjedu. Momčad Hansa Matića susret je praktički odlučila u prvih 14 minuta kada su „gospari“ došli do uvjerljive prednosti. Momčad s Drave ostavila je puno bolji dojam nego što to sugerira konačan rezultat, posebno u nastavku, ali uz raspoloženog vratara Primića,čak četiri puta ih je zaustavljao okvir vrata (dvije vratnice i dvije grede). Ovo je bilo kolo gostujućih momčadi , u četiri od pet odigranih utakmica izborili su četiri pobjede. Čast domaćih spasio je dubrovački Square pobjedom nad Osijekom.

Rezultati:

Alumnus Sesvete – Olmissum 1 : 5, Novo vrijeme Apfel – Vrgorac 1 : 4, Universitas _ Futsal Dinamo 1 : 2, Uspinjača Gimka . Crnica 3 : 5, Square – Osijek Kelme 4 : 1

Poredak: Olmissum 9, Futsal Dinamo 6, Square 6, Novo vrijeme Apfel 6, Crnica 6, Alumnus 4, Vrgorac 4, Uspinjača Gimka 3, Universitas 0, Osijek Kelme 0

Iduće kolo: Olmissum – Novo vrijeme Apfel.

Jakov Kovačević